В Китае открыли самый длинный мост в мире (фото, видео)

Мир

Во вторник, 23 октября, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин торжественно открыл самый длинный мост в мире. Он построен в городе Чжухай (провинция Гуандун). Длина моста — 55 километров!

Фото Getty Images

Строительство продолжалось девять лет и обошлось в 20 миллиардов долларов. Мост является частью еще более амбициозного проекта. Это будет современная автомобильная трасса на юге Китая, которая свяжет между собой 11 городов, включая Гонконг и Макао. В общей сложности на территориях, которые соединит шоссе, проживают примерно 68 миллионов человек.

«Объявляю мост Гонконг-Чжухай-Макао официально открытым!» — объявил Си Цзиньпин. Как с юмором отметили местные СМИ, речь глава государства была удивительно короткой.

Движение по мосту начнется уже 24 октября. Жителям Гонконга для проезда по мосту на собственных автомобилях придется получать специальное разрешение. Многие считают, что удобнее будет для таких поездок арендовать машины, которые не нуждаются в дополнительных разрешительных документах, или пользоваться услугами «челночных» автобусов. Они начнут регулярно курсировать из Гонконга в Чжухай и обратно уже в октябре. Проезд в одну сторону обойдется в 8 или10 долларов в зависимости от времени суток.

Есть у моста и критики. Некоторые полагают, что строительство не окупится, поскольку в скором времени надобность сооружения заметно уменьшится. В 2024 году будет сдан в эксплуатацию еще один мост — железнодорожный. Он свяжет Шэньчжэнь и Чжуншань. Длина моста составит 51 километр. Это проект значительно дешевле — 4,8 миллиарда долларов. По мосту планируется запустить скоростные поезда, которые составят серьезную конкуренцию автобусным перевозкам по мосту Гонконг-Чжухай-Макао.

Тем не менее, открытое председателем КНР сооружение не может не впечатлять. Трасса с шестью полосами движения то взмывает вверх над морем, то уходит под воду. Подводный тоннель занимает почти 7 километров общей протяженности моста. Тоннель расположен на глубине 48 метров. Он проектировался с таким расчетом, чтоб выдерживать большие водные и грунтовые массы. Принимая во внимание трудные для строительства неустойчивые мягкие грунты и агрессивное морское окружение, только самые передовые проекты, обеспечивавшие выполнение всех требований к безопасности, допускались на конкурс. Расчетный срок эксплуатации тоннеля установлен в 120 лет!

Скорость движения автомобилей пришлось ограничивать 100 километрами в час. Три секции вантовых пролетов моста позволяют спокойно проходить под ними большим судам — танкерам, сухогрузам, круизным лайнерам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter