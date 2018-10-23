Сборная Словакии перед матчем с Украиной назначила тренера-иностранца

Спорт

Ближайший соперник сборной Украины в Лиге наций команда Словакии (их дуэль состоится 16 ноября в Трнаве) официально объявил о назначении главным тренером национальной дружины иностранного специалиста — 49-летнего чеха Павела Гапала (на фото). Об этом на специально созванной в Братиславе пресс-конференции сообщил президент Словацкого футбольного союза (СФС) Ян Ковачик.

Последние три года Гапал возглавлял молодежную сборную Словакии. Также в его тренерской карьере значится работа в чешских «Спарте», «Млада Болеславе», «Банике» и «Опаве», а также в словацких клубах «Сеница», «Жилина» и «Нитра».

Напомню, что прежний наставник сборной Словакии Ян Козак покинул свой пост после двух кряду поражений в Лиге наций (от Украины — 0:1 и Чехии — 1:2), а также в связи с разгоревшимся в команде скандалом.

После поединка с чехами в Трнаве семь футболистов сборной Словакии отправилась в ночной клуб. По информации издания cas. sk, футболисты вышли из заведения под утро да еще в нетрезвом состоянии. Поражение «отмечали» вратари Мартин Дубравка и Михал Шулла, защитники Любомир Шатка, Норберт Дьембер и Милан Шкриньяр, полузащитники Станислав Лоботка и Владимир Вайсс. Выходка игроков настолько шокировала Яна Козака, что он объявил о немедленной отставке.

«После проигрыша Чехии я всю ночь не спал. Дважды пересматривал игру. Мне было ужасно больно, и я решил перед восстанавливающей тренировкой пообщаться с ребятами, чтобы их успокоить и успокоиться самому. Собрал футболистов и вижу, что у многих ни тени разочарования, да и выглядят они как-то странно. Первым сознался Дубравка. Оказывается, семь человек всю ночь провели в ночном клубе. Честно говоря, я был в шоке.

После такого неуважения ко мне у меня было три выхода. Первый — сделать вид, что ничего не произошло и оставить все как есть. Но это не мой стиль. Второй — исключить из сборной всех семерых участников похода. Но это тоже не вариант. Я не могу представить словацкий футбол без Шкриньяра, Лоботки, Вайсса, Дубравки и других. Это игроки основного состава. Я принял третье решение — обсудил все с президентом СФС Яном Ковачиком и подал в отставку", — излил душу Ян Козак.

Позже «семерка отважных» принесла своих извинения. Но глава словацкого футбола Ковачик уже заявил, что в случае вызова в национальную команду этих исполнителей, всю отборочную кампанию к Евро-2020 они будут лишены премиальных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер сборной Словакии Ян Козак ушел в отставку,

Фото TASR



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