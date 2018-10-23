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15-летний мальчик спас мать от взрослого насильника и удержал его до приезда полиции
В городе Робинсон (американский штат Техас) некий Джон Уэйн Моррис пробрался ночью в чужой дом с целью ограбления. 37-летний злоумышленник зашел в спальню к хозяйке и, прижав ее к кровати, попытался изнасиловать, пригрозив убийством троих ее детей, находившихся в доме. Женщина успела закричать, но затихла, как только услышала угрозы. Однако в комнату, услышав крик матери, ворвался ее 15-летний сын. Он стащил с нее преступника и, схватив за шею, удерживал до прибытия полиции, которую тем временем вызвали две его сестры-подростка. Об этом сообщает Waco Tribune-Herald.
Прибывшие полицейские застали на улице возле дома двух испуганных девочек, которые рассказали им, что их брат борется с грабителем. Вырваться из рук парня Моррису не удалось. Неудавшегося насильника тут же сопроводили в полицейский участок.
Полицейские назвали школьника, не побоявшегося вступить в противоборство со взрослым бандитом, настоящим героем.
Моррису тем временем грозит тюремное заключение. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в чужое жилье и попытке совершить сексуальное насилие.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Киеве прохожие задержали напавшего на девушку насильника.
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