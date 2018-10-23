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Украинский боксер рассказал о гонораре за чемпионский бой
Украинец Сергей Деревянченко (12 побед, 10 из них — нокаутом) рассказал о своем гонораре за предстоящий поединок за титул чемпиона мира (первый в профессиональной карьере нашего боксера) по версии IBF в среднем весе против американца Дэниэла Джейкобса (32 победы, 29 из них — нокаутом, 2 поражения).
«Несомненно, предстоящий поединок принесет мне рекордный гонорар в карьере. Можно сказать, что это то, чего я хотел достичь в финансовом плане. Но я буду драться не за деньги — в первую очередь я хочу заполучить чемпионский пояс. Если говорить о мечте в материальном плане, то, естественно, хотелось бы приблизиться к таким боксерам, как Альварес, тот же Головкин, Мейвезер — то есть к топам. Хотя бы подобраться близко к ним», — поведал непобедимый боксер в интервью Youtube-каналу VideoBoxing.
Также украинец уверен, что у него будет поддержка в предстоящем поединке, хоть он и пройдет на территории соперника: «Я готов к тому, что большинство людей на арене будут болеть за Джейкобса, но и с моей стороны будет поддержка. Собираются люди из Николаева приехать, из Украины, также будут представители украинской диаспоры, проживающие в Бруклине, Лос-Анджелесе, Чикаго, разных городах Америки».
Как известно, бой между Джейкобсом и Деревянченко пройдет 27 октября в Нью-Йорке, на ринге знаменитой арены Madison Square Garden.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве открыли Зал славы украинского бокса.
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