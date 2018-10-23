Как изменится курс доллара в ближайшее время — прогноз

Деньги

Минувшая неделя, с 15-го по 19 октября, на отечественном валютном рынке была отмечена стремительным ростом курса доллара, когда в течение одного дня стоимость американской валюты по официальному курсу и на межбанке перескочила через отметку 28 гривен. Финансисты сразу заговорили о том, что благоприятный период для гривни закончился и в ближайшее время мы будем наблюдать ее девальвацию. (Кстати, то, что гривня будет обесцениваться по отношению к доллару, Международный валютный фонд спрогнозировал в октябрьском обзоре мировой экономики.) И действительно, нынешняя неделя стартовала с незначительного удешевления гривни. Так, на 23 октября Национальный банк установил курс доллара на уровне 28,08 грн. Таким образом, после выходных (19 октября) гривня по официальному курсу потеряла еще 4 копейки.

— За прошедшую неделю доллар вырос по отношению к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,7 процента, — отмечает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс Нацбанка поднялся с 27,98 до 28,18 грн (плюс 0,7 процента). На межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время доллар вырос с 27,940−27,970 до 28,075−28,090 (плюс 0,5−0,4 процента). Средние курсы покупки-продажи наличной валюты США в банках за неделю поднялись с 27,87−28,10 до 27,97−28,20 (плюс 0,4 процента). Что касается прогнозов, каким будет курс в ближайшее время, то на этой неделе мы ожидаем умеренного роста стоимости американской валюты. Доллар на межбанке может торговаться по курсу 28,2 грн, а наличный доллар в банках подорожает до 28,1−28,3 грн.

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Следует отметить, что украинский бизнес ухудшил прогнозы по стоимости гривни. В ближайшие 12 месяцев топ-менеджеры ведущих компаний ждут роста курса с нынешних 28,08 до 29,60 грн за доллар. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса руководителей предприятий, проведенного Нацбанком в третьем квартале 2018 года. Во втором квартале корпорации настраивались на более оптимистичный сценарий — 28,63 грн за доллар. Интересный момент: одновременно с ухудшением прогноза по курсу гривни значительно улучшились инфляционные ожидания. Если во втором квартале руководители предприятий видели рост потребительских цен на уровне 9,6 процента, то в третьем квартале предполагается, что это будет только 8,9 процента.

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На межбанке остается стабильным спрос на валюту, что, естественно, ведет к удешевлению гривни.

— Снижения курса доллара в ближайшее время никто не ждет, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Курс сейчас немного потопчется на месте, а затем пойдет вверх. Например, в понедельник-вторник (22−23 октября) межбанк работает в рамках 28,10−28,15 грн. Заметное подорожание доллара может начаться примерно со среды (24 октября), в это время финансисты ожидают поступления первых платежей от Госказначейства в рамках возмещения по НДС. А на пиках этих выплат доллар будет выходить на максимум своей цены. Это нормальный рабочий процесс.

Валюта США постепенно дорожает и на наличном рынке. Например, во вторник, 23 октября, в столичных обменных пунктах самый дешевый доллар стоит 28,13 грн (плюс 14 копеек с прошлой недели), а максимальный курс продажи практически не изменился — 28,34 грн. (плюс 4 копейки). Средний курсовой диапазон в кассах банков и обменных пунктах приподнялся на 4—6 копеек: покупка 28,13—28,26 грн, продажа — 28,20−28,31 грн за доллар.

Вместе с долларом снова начал подниматься евро. Так, по курсу НБУ прошлая неделя закрылась на отметке в 32,26 грн, а на вторник, 23 октября, Нацбанк определил стоимость доллара на уровне 32,28 грн. Таким образом, с 19 октября гривня потеряла 2 копейки. В обменных пунктах цены на евро остаются стабильно высокими: покупка — 32,12—32,15 грн, продажа — 32,65—32,80 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, украинцам разрешили проходить процедуру банкротства. Нововведение дает возможность добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от долгового обязательства.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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