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Турецкий политик заявил, что труп журналиста Хашогги найден

12:02 23 октября 2018   282
Джамаль Хашогги
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 23 октября, известный турецкий политик националистического толка Догу Перинчек заявил изданию Haberler.com, что турецкие спецслужбы уже нашли изуродованный труп журналиста Джамаля Хашогги, убитого в Стамбуле 2 октября. При этом Перинчек сослался на свои надежные источники.

Он заверил, что в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом официально. Перинчек добавил, что останки Хашогги были обнаружены в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где и было совершено убийство. По словам политика, палачи сняли с журналиста скальп, отрезали ему пальцы на руках и ногах.

Пока заявление Перинчека никто не комментирует.

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