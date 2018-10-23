Эрдоган обвинил власти Саудовской Аравии в "политическом убийстве журналиста Хашогги"

Мир

Во вторник, 23 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в парламенте страны с заявлением относительно убийства журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как уже сообщали «ФАКТЫ», выступления турецкого лидера ждали с большим нетерпением во всем мире.

Эрдоган начал с того, что принес соболезнования близким Хашогги. Далее он заявил, что гибель журналиста была «политическим убийством, спланированным и осуществленным правительством Саудовской Аравии».

Президент Турции повторил все, что уже было известно благодаря публикациям в СМИ. Он рассказал, что утром 2 октября в Стамбул и Эр-Рияда прибыл частный самолет, на борту которого находились 15 представителей саудовских спецслужб. Они направились в консульство Саудовской Аравии, где первым делом вывели из строя все видеокамеры внутреннего наблюдения.

Эрдоган поблагодарил турецкие спецслужбы за профессионализм. Он отметил, что те сразу разоблачили заявление саудовских властей о том, что Хашогги покинул консульство целыи и невредимым, получив нужные ему документы. «Мы знали, что это ложь. Джамаль Хашогги больше не выходил из здания», — подчеркнул Эрдоган.

Он также отверг официальную версию Эр-Рияда, которая утверждает, что Хашогги был убит случайно в драке. «Все попытки саудовских чиновников спрятаться за дипломатической неприкосновенностью не помешали турецким следователям», — заявил Эрдоган.

Президент потребовал, чтобы саудовские власти назвали имена 18 подозреваемых в убийстве Хашогги. Он также подчеркнул, что эти люди, независимо от их чинов и положения в обществе, должны предстать перед турецким судом.

Эрдоган обратил внимание депутатов парламента на еще один важный момент. В заявлении генерального прокурора Саудовской Аравии говорится, что журналист был случайно задушен. Далее прокурор признал, что труп был передан «гражданину Турции», который помог подозреваемым спрятать его. Якобы этот «помощник» вывез тело Хашогги из здания консульства. «Мы требуем назвать имя этого „помощника“!» — заявил Эрдоган.

При этом турецкий лидер не представил и ни разу не упомянул об уликах, которые якобы имеются у следователей.

Там же в парламенте министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что все эти данные, собранные турецкими следователями, могут быть переданы для совместного изучения «любой международной группе или комиссии, если таковая будет создана для независимого расследования убийства Джамаля Хашогги».

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