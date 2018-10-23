- 14:10 Тепло подали во все здания бюджетной сферы и в 63% домов коммунальной собственности, — Пантелеев
- 14:00 Кому — война, а кому — мать родна: в Киеве Украина и Россия по-тихому поделят рыбу Азовского моря
- 13:47 Украина продает скандальное арестованное судно "Норд"
- 13:45 Масштабное ДТП в Киеве: опубликовано видео начала аварии
- 13:45 Хватит ли денег на субсидии после подорожания газа и отопления
- 13:30 Одесский филиал «Укрзалізниці» первым в Украине обзавелся спецотрядом стрелков
- 13:27 Криштиану Роналду явился на встречу с журналистами в часах за 2 млн евро
- 13:18 Эрдоган обвинил власти Саудовской Аравии в "политическом убийстве журналиста Хашогги"
- 13:11 Те еще работники: СМИ подсчитали нардепов, ни разу не появившихся в Раде в октябре
- 13:05 Дочь Майкла Джексона выходит замуж — СМИ
Масштабное ДТП в Киеве: опубликовано видео начала аварии
Очевидцам удалось заснять на видео мега-ДТП в центре Киева. Утром на бульваре Леси Украинки автокран с отказавшими тормозами повредил около двух десятков автомобилей.
Видео опубликовал паблик dtp.kiev.ua. На записи четко видно, как транспортный поток движется по бульвару Леси Украинки в сторону Бессарабского рынка, автокран подталкивает грузовик, тот — едущую впереди машину, та — следующую. В результате аварии зафиксировано повреждение 21 автомобиля, медицинская помощь понадобилась троим участникам ДТП, одного человека госпитализировали. Дорожно-транспортное происшествие признано самым масштабным в Печерском районе с 2015 года.
Напомним, из-за ДТП было надолго заблокировано движение транспорта на центральных улицах Киева. Первые фото с места ДТП подтвердили, что ряду автомобилей понадобится серьезный ремонт. Некоторые транспортные средства не подлежат восстановлению.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...