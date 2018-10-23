Происшествия

Масштабное ДТП в Киеве: опубликовано видео начала аварии

Очевидцам удалось заснять на видео мега-ДТП в центре Киева. Утром на бульваре Леси Украинки автокран с отказавшими тормозами повредил около двух десятков автомобилей.

Видео опубликовал паблик dtp.kiev.ua. На записи четко видно, как транспортный поток движется по бульвару Леси Украинки в сторону Бессарабского рынка, автокран подталкивает грузовик, тот — едущую впереди машину, та — следующую. В результате аварии зафиксировано повреждение 21 автомобиля, медицинская помощь понадобилась троим участникам ДТП, одного человека госпитализировали. Дорожно-транспортное происшествие признано самым масштабным в Печерском районе с 2015 года.

Напомним, из-за ДТП было надолго заблокировано движение транспорта на центральных улицах Киева. Первые фото с места ДТП подтвердили, что ряду автомобилей понадобится серьезный ремонт. Некоторые транспортные средства не подлежат восстановлению.

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