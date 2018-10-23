Родные бывшей невесты Владимира Кличко опасаются, что она сопьется (фото)

Шоу-бизнес

После разрыва с украинским боксером Владимиром Кличко американская актриса Хейден Панеттьер пустилась во все тяжкие. Как пишет журнал Life & Style, родные и друзья актрисы всерьез обеспокоены тем, что она слишком много пьет и кутит на вечеринках. И призывают ее взяться за ум ради собственного здоровья. Так, недавно, после того, как 29-летняя Панеттьер провела ночь в клубе вместе со своим новым бойфрендом — начинающим актером Брайаном Хикерсоном, она буквально едва могла держать глаза открытыми.

«Владимир оказывал на нее успокаивающее влияние. Теперь, когда его нет рядом, она потеряла контроль», — рассказывает источник издания. В то время, как Кличко концентрировался на благополучии Хейден, ее новый бойфренд лишь поощряет ее «токсичное поведение». Так, ранее в сети появился снимок, на котором стоявшую на земле босиком и облокотившуюся на перила лестницы Хейден тошнит прямо на улице. А Брайан сидит рядом на ступеньках, держа ее сумочку.

После разрыва мать актрисы Лора заявила, что в жизни ее дочери произошли большие изменения. «Но я думаю, что это изменения к лучшему», — сказала она. «Печально, что эти „позитивные изменения“ улетели в тартарары», — сожалеет издание.

Трехлетняя дочь Владимира и Хейден, которые расстались в августе этого года после девятилетнего романа, живет вместе с отцом.

Хейден и Брайан

Владимир Кличко оказывал на невесту успокаивающее действие

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Кличок впервые после разрыва с Хейден появился на публике с женщиной.

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