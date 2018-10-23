Спорт

«Шахтер» на 95-й минуте упустил победу над «МанСити» в Юношеской лиге УЕФА: видеообзор матча

Во вторник, 23 октября, резервисты донецкого «Шахтера» (игроки до 19 лет) провели очередной матч в Юношеской лиге УЕФА. На стадионе учебно-тренировочной базы харьковского «Металлиста» в поселке Высоком «оранжево-черные», которых тренирует 40-летний испанский специалист Андрес Карраско, принимали своих сверстников из «Манчестер Сити». К сожалению, горняки, с 62-й минуты играя в большинстве (у «горожан» был удален Нмеча), не удержали победу над англичанами перед самым финальным свистком — 1:1 (Кулаков, 73 — Харвуд-Беллис, 90+5).

«Шахтер»: Трубин, Рудавский, Муравский, Конопля (Романюк, 90+4), Якуба, Бондаренко, Крыськив (Судаков, 68), Чех, Мудрик (Библик, 90+3), Кащук (Холод, 82), Кулаков.

В этот же день в группе F немецкий «Хоффенхайм» сыграет с французским «Лионом».

Напомню, что в первых двух турах «Шахтер» проиграл «Хоффенхайму» (1:2) и «Лиону» (0:2).

Положение команд: 1. «Лион» — 6 очков (2 матча); 2. «Хоффенхайм» — 6 (2); 3. «Шахтер» — 1 (3); 4. «Манчестер Сити» — 1 (3).

Отмечу, что победители групп «пути Лиги чемпионов» выходят в 1/8 финала напрямую. А вот восемь вторых мест сыграют в стыковых матчах с представителями «пути чемпионов стран».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити».

Фото ФК «Шахтер»

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