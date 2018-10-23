В Черном море нашли самый старый в мире корабль

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Команда исследователей из морского археологического проекта заявила о сенсационной находке : на дне Черного моря обнаружено древнее греческое торговое судно. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает агентство AFP.

Поиск велся с помощью глубоководных камер, которые использовали для разведки залежей нефти и газа, а также для создания карт морского дна.

Это один из 60 кораблей, обнаруженных во время поисковых работ. Судно возрастом в более чем 2,4 тысячи лет сохранилось невредимым.

«Небольшую частичку корабля подвергли радиоуглеродному анализу и подтвердили, что это — самый старый целый затонувший корабль, известный человечеству», — приводит заявление исследователей агентство AFP.

Судно лежит на боку, его мачты и штурвал уцелели. Корабль находится на глубине более двух километров, где отсутствие кислорода позволяет органике храниться столетиями.

Исследователи относят корабль к 400 году до н.э., когда проходила активная греческая колонизация Черноморского региона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на дне Тихого океана близ западного побережья Мексики обнаружили гигантскую пирамиду «идеальной формы». Д лина стороны ее основания — от 13 до 18 километров. Находку считали «мифической Атлантидой» или базой для инопланетных кораблей.

А в июле этого года компания из Южной Кореи заявила о сенсационной находке на дне Японского моря. После многолетних поисков был обнаружен затонувший в 1905 году русский военный корабль «Дмитрий Донской», который перевозил золотой запас Второй Тихоокеанской эскадры Российской империи . Золото предназначалось для выплаты всех портовых сборов, жалования офицеров и матросов. На сегодняшний день стоимость золота, погруженного на корабль, составляет 113 миллиардов долларов!

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