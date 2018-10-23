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В Черном море нашли самый старый в мире корабль
Команда исследователей из морского археологического проекта заявила о сенсационной находке: на дне Черного моря обнаружено древнее греческое торговое судно. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает агентство AFP.
Поиск велся с помощью глубоководных камер, которые использовали для разведки залежей нефти и газа, а также для создания карт морского дна.
Это один из 60 кораблей, обнаруженных во время поисковых работ. Судно возрастом в более чем 2,4 тысячи лет сохранилось невредимым.
«Небольшую частичку корабля подвергли радиоуглеродному анализу и подтвердили, что это — самый старый целый затонувший корабль, известный человечеству», — приводит заявление исследователей агентство AFP.
Судно лежит на боку, его мачты и штурвал уцелели. Корабль находится на глубине более двух километров, где отсутствие кислорода позволяет органике храниться столетиями.
Исследователи относят корабль к 400 году до н.э., когда проходила активная греческая колонизация Черноморского региона.
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