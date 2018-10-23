Ryanair оказалась в центре громкого расистского скандала (фото, видео)

Мир

Уже несколько дней продолжается громкий скандал вокруг ирландской авиакомпании Ryanair, сотрудники которой не захотели вмешиваться в инцидент на борту самолета, выполнявшего рейс из Барселоны в Лондон. Тысячи пользователей соцсетей призывают бойкотировать крупнейший в мире лоукостер. «ФАКТЫ» решили разобраться, что же произошло в салоне лайнера в международном аэропорту Эль-Прат.

77-летняя британская подданная Делси Гэйл заняла свое место в салоне. Темнокожая женщина возвращалась из Испании домой после отдыха, который устроили ей родственники. Миссис Гэйл год назад потеряла мужа. И ее дочь Кэрол решила, что маме нужно немного отвлечься. Отпуск понравился Делси. Она сидела в своем кресле у прохода, думая о том, как поблагодарить дочь.

Делси и Кэрол Гэйл

В этот момент появился пожилой белый мужчина в очках. Его место было у иллюминатора. Настроен пассажир был сразу несколько враждебно. «Он сказал, что хочет пройти на свое место. Ни здравствуйте, ни пожалуйста. Сразу — встаньте, я хочу пройти! Я страдаю артритом. И мне нужно время, чтобы подняться. Я ответила ему: „Минутку!“ А он взорвался. Заорал: „Когда я говорю, поднимайся, это означает, что ты должна подняться!“ Я была шокирована и вежливо попросила его не размахивать руками перед моим лицом. Он опять заорал: „Делаю, что хочу!“ Это слышали все. В том числе стюардессы. Но никто их членов экипажа даже не пытался его одернуть. А он продолжал кричать. Угрожал, что вышвырнет меня из моего кресла. Назвал „черной уродиной“. И это было еще самое легкое его выражение. Дальше он перешел к нецензурной брани. И все время подчеркивал цвет моей кожи…» — вспоминает миссис Гэйл.

Только один пассажир попытался вмешаться, но в этот момент Делси уже поднялась и пропустила оскорбившего ее расиста. Он уселся в свое кресло и продолжал громко высказывать ей свое недовольство. «Я не хотела сидеть рядом с этим человеком. Стюардесса пересадила меня», — рассказала темнокожая британка.

Оскорблявший 77-летнюю британку мужчина сидит справа у иллюминатора

Делси и ее дочь возмущены тем, что члены экипажа не сделали ничего, чтобы защитить пассажирку. «Это все потому, что я темнокожая. Если бы темнокожий мужчина вел себя так по отношению к белой пожилой женщине, его тут же бы задержали», — уверена миссис Гэйл.

Кэрол также считает, что члены экипажа повели себя отвратительно. «Пересадили мою мать, словно это она устроила дебош. А виновник спокойно прилетел в Лондон и также спокойно покинул аэропорт. Сотрудники Ryanair обязаны были высадить его, сдать испанской полиции. Они этого не сделали. Хорошо, тогда почему они не сообщили об инциденте диспетчеру в Лондоне?! Этого расиста могли бы встретить у трапа британские полицейские. А перед нами даже официально не извинились. Получается, Ryanair считает, что ничего не произошло? Я много летаю, но больше никогда не воспользуюсь услугами этой компании. Даже, если мне предложат билет стоимостью 2 фунта!» — заявила Кэрол Гэйл.

Представитель британской полиции заявил, что удивлен действиями членов экипажа. По его словам, у сотрудников Ryanair были все основания вызвать в Барселоне полицию. «На борту самолета находился агрессивно настроенный пассажир. Тем не менее, экипаж выполнил полет, подвергнув потенциальному риску других пассажиров», — подчеркнул полицейский. Он тоже не понимает, почему об инциденте не уведомили британские власти.

В настоящее время официальная жалоба на оскорбившего миссис Гэйл человека передана испанской полиции. Поскольку инцидент произошел, когда самолет находился еще в аэропорту, заниматься им будут испанские власти. Таков порядок. Британская сторона готова оказать содействие.

В этом деле множество важных нюансов, которые полезно знать всем, кто пользуется услугами авиакомпаний. Полиция Испании могла подняться на борт самолета без разрешения командира экипажа до тех пор, пока не закрыли двери. После этого любая задержка ложится на плечи командира экипажа. Внутренняя политика Ryanair такова, что летчикам и стюардессам платят только за время в воздухе. Минуты на земле не оплачиваются. Видимо, поэтому пилоты стараются не задерживать вылет ни при каких обстоятельствах. В данном случае инцидент произошел в тот момент, когда двери уже закрыли. Вызов испанской полиции на борт означал задержку рейса.

Почему не вызвали британских полицейских в Лондоне? Очевидно, командир экипажа недооценил ситуацию. Решил, что инцидент исчерпан. Драки не было, остальные пассажиры не вмешивались, не возмущались.

Еще один важный нюанс. Британские власти не могут расследовать данное происшествие — нет полномочий. Ryanair — ирландская авиакомпания. Следовательно, оценку действиям экипажа будет давать управление безопасности воздушных перевозок Ирландии. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг. При этом он подчеркнул: «То, с чем мы столкнулись, абсолютно неприемлемо. Это публичное оскорбление на на расовой почве, что является уголовным преступлением». Тем не менее, он с сожалением констатирует, что виновный, скорее всего, не понесет никакого наказания. Максимум, что с этим человеком может произойти — внесение его имени в «черные» списки авиапассажиров.

Тем временем кампания в поддержку Делси Грэй стремительно набирает обороты. Пользователи соцсетей из разных стран требуют наказать не только белого расиста, но и Ryanair. Авиакомпании угрожают массовым бойкотом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter