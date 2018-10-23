Общество

Названа страна, которую чаще всего посещают украинцы

Жители нашей страны чаще всего посещают государства, граничащие с Украиной. Такие данные приводит в Facebook Министерство экономического развития и торговли, основываясь на данных операторов мобильной связи.

«За границу в первом полугодии 2018 года выехало 17,3 млн абонентов мобильной связи», — говорится в сообщении.

60% путешествий украинцев за границу составляют поездки в страны-соседи.

Чаще всего граждане Украины посещают приграничные страны: Польшу, Россию, Венгрию, Молдову, Беларусь, Румынию, Словакию.

Среди не приграничных стран самыми популярными стали Чехия (4,9% от общего количества выездов), Турция (4,1%), Германия (4,1%) и Египет (3,3%).

По данным оператора мобильной связи, за этот же период Украину посетили 9,6 млн иностранных абонентов мобильной связи.

Чаще всего иностранцы приезжали в Киевскую область — 1,8 млн абонентов; Львовскую — 1,5 млн абонентов; Закарпатскую — 0,8 млн абонентов; Одесскую — 0,6 млн абонентов; Харьковскую — 0,5 млн абонентов.

Реже граждане других государств бывали на востоке страны — в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, авиасообщение между Украиной и страной-агрессором Россией прекращено с осени 2015 года. Частично курсируют еще поезда и автобусы. Хотя министр инфраструктуры Омелян выступает за прекращение какого бы то ни было сообщения. При этом эксперт считает, что отмена поездов в Россию Украине экономически не выгодна: это может привести к коллапсу на границе и крупным убыткам.

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