- 17:06 В Константинополе сделали новое заявление о Томосе для Украины
- 17:05 Появилось фото рельсового автобуса, который будет возить пассажиров из Киева в аэропорт "Борисполь"
- 17:02 В России уточнили, кого коснутся антиукраинские санкции
- 16:45 Футбол на ТВ: где смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 16:40 Не вызывала подозрения: в сеть попало видео с ловкой воровкой в Киеве
- 16:40 Помощник Трампа возложил цветы на место убийства Немцова в Москве
- 16:19 Мать керченского стрелка попала в психиатрическую больницу
- 16:19 Названа страна, которую чаще всего посещают украинцы
- 16:05 Букмекеры уменьшили шансы "Шахтера" на победу в матче Лиги чемпионов с "МанСити"
- 16:02 В центре Киева появилась реклама прокремлевской партии из "дела Бабченко"
Помощник Трампа возложил цветы на место убийства Немцова в Москве (видео)
Находящийся с визитом в Москве помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон возложил венок к месту гибели оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Видео опубликовали в Facebook Голоса Америки.
Вместе с тем Посольство США в РФ уточнло, что возложение венка к месту гибели Немцова состоялось уже после того, как Болтон вместе с послом США в России Джоном Хантсманом принесли венок к мемориалу Неизвестному солдату.
В подтверждение данное факта было опубликовано фото возложения цветов.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнителем убийства, по материалам следствия, был чеченец Заур Дадаев, которого приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Их приговорили к разным срокам лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главной темой консультаций Болтона в Москве является судьба Договора о ликвидации ракет, в невыполнении которого Вашингтон обвиняет Путина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!