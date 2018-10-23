Помощник Трампа возложил цветы на место убийства Немцова в Москве (видео)

Мир

Находящийся с визитом в Москве помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон возложил венок к месту гибели оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Видео опубликовали в Facebook Голоса Америки.

Вместе с тем Посольство США в РФ уточнло, что возложение венка к месту гибели Немцова состоялось уже после того, как Болтон вместе с послом США в России Джоном Хантсманом принесли венок к мемориалу Неизвестному солдату.

В подтверждение данное факта было опубликовано фото возложения цветов.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнителем убийства, по материалам следствия, был чеченец Заур Дадаев, которого приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Их приговорили к разным срокам лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главной темой консультаций Болтона в Москве является судьба Договора о ликвидации ракет, в невыполнении которого Вашингтон обвиняет Путина.



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