В России уточнили, кого коснутся антиукраинские санкции

Мир

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пообещал, что в санкционном списке, который готовит Россия в «ответ на действия Украины», будут «известные персоны». Об этом он заявил российским СМИ.

По словам Медведева, санкции будут распространяться на всех, кто «причинил вред» России.

Он уточнил также, что речь будет идти о «сотнях людей».

«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ», — отметил он.

В то же время Медведев подчеркнул, что «рядовых украинцев» ограничения не коснутся.

22 октября Владимир Путин подписал указ о введении новых санкций в отношении Украины, поручив правительству определить, какие именно меры и в отношении кого они должны быть введены.

Одновременно страны-кандидаты в члены ЕС (в их числе и Украина) присоединились к продлению европейских санкций против России.

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