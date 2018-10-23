Киевлян предупредили об опасности из-за резкой перемены погоды

Происшествия

Киевлян предупредили об опасностях в связи с резким изменением погоды 24−25 октября. В частности, в эти дни ожидаются дожди и шквалистый ветер до 15−20 метров в секунду. В Киевской области в ночь на 25 октября ждут дождей с мокрым снегом.

В связи с этим в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской администрации призвали жителей соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра. В частности, следует держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев, а также не парковать у больших деревьев свои авто.

При падении веток или деревьев, а также при травмировании людей следует немедленно сообщить об этом экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Об опасности предупредила и государственная корпорация «Укравтодор». Здесь сообщили о резком изменении погодных условий в западных, центральных, местами северных и Харьковской областях и призвали водителей к бдительности.

Напомним, в Украину идут дожди с мокрым снегом, а потеплеет только к концу недели.

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