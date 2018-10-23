Политика

Народного депутата Украины подозревают в хищении 20 миллионов долларов из банка

Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины завладение 20 млн долларов государственного банка. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Преступная схема была организована в конце 2013 года с вовлечением в нее руководителей подконтрольного депутату предприятия.

Выведенные средства понадобились для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Однако поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с сотрудниками банка, соучастники преступления составили договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 млн грн. были переданы в качестве обеспечения кредита.

Приобретенные корпоративные права в дальнейшем были распределены между членами семьи депутата и его бывшим бизнес-партнером.

Кроме потери средств от выдачи кредита банковское учреждение также получило убытки на сумму сформированного резерва (более 130 млн гривен).

В рамках уголовного производства задержано 10 человек, им сообщается о подозрении и готовится представление в суд на применение предупредительных мер.

Что касается народного депутата, имя которого не называется, следователи готовят обращение к Генеральному прокурору, который должен получить санкцию Верховной Рады на открытие уголовного производства.

Напомним, на прошлой неделе Рада не согласилась снять неприкосновенность с двух народных депутатов от «Оппозиционного блока» — Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter