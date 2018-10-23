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В сети едким стихотворением отреагировали на заявление Путина о рае
В сети появилась оригинальная пародия на месседж Путина о рае для россиян после ядерного удара Запада. Его опубликовал популярный блогер Дореволюцiонный Совѣтчикъ.
Пародия представляет собой перепев известной песни Земфиры «Хочешь».
Пожалуйста, не нападай,
Или мнѣ придется тоже.
Я, конечно, сразу въ рай,
А ты, увы, не вышелъ рожей.
Хочешь шницелей нѣмецкихъ,
Хочешь шпилей солсберецкихъ,
Хочешь, захвачу сосѣдей,
Что мѣшаютъ встать
(съ колѣнъ)
Хочешь въ небо съ журавлями,
Хочешь гонораръ рублями,
Хочешь, я отдамъ всѣ пенсіи,
За тебя отдамъ всѣ пенсіи я.
Такая, мой другъ, се ля ви,
Врагъ повсюду сидитъ въ засадѣ.
Моей огромной страны
Не отдамъ я ему ни пяди
(и Вамъ всѣмъ тоже.
Напомним, в России нелепо оправдались за скандальное заявление Путина, в известный российский рокер Андрей Макаревич записал песню в ответ на «ядерные фантазии» российского лидера.
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