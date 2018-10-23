Свитолина одержала вторую подряд победу на Итоговом турнире в Сингапуре (видео)

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (7-я позиция в мировом женском рейтинге) одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA Finals, проходящем в Сингапуре. Следом за триумфом в поединке с чешкой Петрой Квитовой (5-я) наша соотечественница одолела другую чешку Каролину Плишкову (8-я).

Плишкова, как и Свитолина, одержала победу в первом туре — в двух сетах (6:2, 6:4) она разобралась с Каролин Возняцки из Дании (3-я). Поэтому к противостоянию с украинкой подходила в хорошем настроении. Что касается предыдущих встреч, то соперницы провели между собой семь матчей, и минимальное преимущество было на стороне чешки: Каролина победила в Нюрнберге-2014 (2:6, 6:1, 6:2), Ухане-2015 (2:6, 6:4, 6:4), Чжухае-2015 (6:3, 6:1) и Брисбене-2017 (6:2, 6:4), в то время как Элина была сильнее на Кубке Хопмана-2016 (7:5, 6:2), в Риме-2017 (6:2, 7:6) и Брисбене-2018 (7:5, 7:5).

В первых двух сетах теннисистки обменялись победами — сначала сильнее оказалась украинка за счет единственного взятого на подаче соперницы гейма, после чего довольно легко отдала второй сет. Наконец, решающую партию наша соотечественница провела на одном дыхании, что позволило одержать вторую подряд победу на турнире — 6:3, 2:6, 6:3.

В другом матче «белой группы» Возняцки обыграла в трех сетах Квитову — 7:5, 3:6, 6:2. Таким образом, Элина набрала два очка (за победу каждая теннисистка получает один балл) и обеспечила себе участие в полуфинале. У Плишковой и Возняцки по одному очку, у Квитовой — ноль.

Отмечу, что в «красной» группе после первого тура по одному очку в активе у Кики Бертенс из Нидерландов (9-я), сенсационно обыгравшей вторую ракетку мира немку Анжелик Кербер (1:6, 6:3, 6:4), и американки Слоан Стивенс (6-я), оказавшейся сильнее Наоми Осаки из Японии (4-я) — 7:5, 4:6, 6:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина сняла проклятие и стартовала с победы на Итоговом турнире в Сингапуре.

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