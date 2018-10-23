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В Киеве произошло второе за день масштабное ДТП: подробности и фото
23 октября на новой дороге, ведущей от Гостомельского шоссе к площади Шевченко, произошло дорожно-транспортное происшествие, напомнившее масштабную аварию, случившуюся в центре Киева, на бульваре Леси Украинки. К счастью, обошлось без пострадавших.
Корреспонденту «ФАКТОВ» удалось выяснить, что недалеко от Минского шоссе на спуск, в сторону Дымера, выстроилась колонна машин. За тяжелым Mercedes заняла место старенькая Mazda. Но загородную поездку отменил водитель груженого МАЗа. Он врезался в легковушку, подвинул ее вперед, но дальнейшее продвижение остановил стоящий впереди грузовик…
Водитель МАЗа отказался общаться с прессой. А владелец Mazda предположил, что у врезавшегося в его машину автомобиля неисправны тормоза. Впрочем, не исключено, что водитель груженого МАЗа зазевался. Причину ДТП устанавливает полиция.
Смотрите также фото и видео аварии в центре Киева.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве пьяный водитель Ford Escort врезался в Skoda Octavia и внедорожник Lexus.
А в смертельном ДТП с автобусом, на котором возвращались в Киев артисты «Дизель Шоу», погибла известная актриса.
*Фото автора
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