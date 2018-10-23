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Незамужняя дочь принцессы Монако родила второго ребенка
Незамужняя дочь принцессы Монако Каролины Шарлотта Казираги родила второго ребенка — мальчика. Отец малыша — 37-летний французский кинопродюсер Димитри Рассам, который является сыном кинозвезды Кароль Буке. Шарлотта и Димитри обручились в марте этого года. О беременности племянницы князя Монако стало известно в апреле. Пара планирует официально пожениться ближайшей весной.
Как сообщает издание People, роды состоялись в больнице имени княгини Грейс — бабушки Шарлотты, которая до замужества с князем Ренье была американской кинозвездой и носила имя Грейс Келли.
У Рассама уже есть семилетняя дочь от брака с российской моделью Машей Новоселовой. У 32-летней Казираги имеется четырехлетний сын Рафаэль от внебрачных отношений с франко-марокканским актером Гадом Эльмалехом («Полночь в Париже»).
Новорожденный мальчик — седьмой внук старшей сестры князя Монако Альберта, 61-летней принцессы Каролины. И третий, родившийся в этом году.
Предыдущее пополнение семейства, как писали «ФАКТЫ», произошло в мае, когда второго ребенка родила Беатриче Борромео — супруга младшего сына Каролины Пьера Казираги.
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