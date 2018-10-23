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Стивен Кинг отдыхает: россиянин пытался провезти в Украину труп жены, выдавая ее за живую
В пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине пограничники остановили авто с российской регистрацией, в котором гражданин России вез в Украину труп своей жены, выдавая ее за живую. Тело было пристегнуто ремнями безопасности на заднем сидении авто. Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Александр Слободян.
На вопросы пограничников водитель предъявил им свидетельство о смерти женщины, выданное в России 22 октября.
Он и его сын объяснили, что пытались переместить через границу труп своей родственницы с целью его захоронения в Запорожской области.
Примечательно, что российские пограничники, несущие службу в смежном пункте пропуска «Нехотеевка», не увидели в таком перемещении трупа ничего необычного и после проведения всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ.
В комментарии к записи Слободяна пользователь Александр Корчевой написал, что не видит ничего необычного в таком поведении российских «коллег».
«Это была смена россиян, которые до этого в пунктах пропуска „Донецк“ и „Матвеев Курган“ оформила не одну сотню убитых на Донбассе „ихтамнетов“ под видом живых, чтобы потом командиры могли отослать родителям справки о массовых несчастных случаях во время учений в Ростовской области», — написал он.
Напомним, в 2017 году пограничники Белоруссии обнаружили в багажнике авто местного жителя тещу-гражданку Украины.
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