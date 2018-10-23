Моуриньо пришел на матч с командой Криштиану Роналду пешком: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 23 октября, на футбольных полях Европы были сыграны восемь поединков третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Группа H

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ювентус» (Италия) — 0:1 (Дибала, 17).

Наученный горьким опытом главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо решил не рисковать с возможным опозданием на матч с «Ювентусом», поэтому команда заселилась в отель «Хилтон» в 10 минутах ходьбы от «Олд Траффорд».

Напомню, что на поединок второго тура с «Валенсией» англичане опоздали из-за пробок в Манчестере. Игру перенесли на пять минут, а клуб оштрафовали на 15 тысяч евро.

По иронии судьбы, на сей раз команда «МЮ» на подъезде к стадиону «Олд Траффорд» снова попала в пробку на 45 минут. Моуриньо решил выйти из автобуса и добраться до стадиона пешком, сообщает BT Sport.

«Я шел в кофте с капюшоном в толпе фанатов, и никто меня не узнал. Дорога заняла две минуты», — рассказал Жозе Моуриньо.

Кстати, в первом тайме на поле стадиона выбежал болельщик. Все произошло в тот момент, когда манкунианцы собирались разыгрывать штрафной. Мужчина бежал к нападающему «Старой Синьоры» Криштиану Роналду, но добраться до португальца не успел: его задержали трое стюардов. Нарушитель тянул к Роналду руку, и португалец пожал ее. Затем мужчину увели с поля. А португалец в итоге отметил очередное возвращение на некогда родной для него «Олд Траффорд» голевой передачей и победой.

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Валенсия» (Испания) — 1:1 (Оаро, 55, с пенальти — Бачуайи, 26).

Положение команд: 1. «Ювентус» — 9 (3); 2. «МЮ» — 4 (3); 3. «Валенсия» — 2 (3); 4. «Янг Бойз» — 1 (3).

Группа E

АЕК (Греция) — «Бавария» (Германия) — 0:2 (Хави Мартинес, 61, Левандовски, 63).

Украинский защитник Дмитрий Чигринский провел в составе афинской команды весь поединок.

«Аякс» (Нидерланды) — «Бенфика» (Португалия) — 1:0 (Мазрауи, 90+2).

Положение команд: 1. «Аякс» — 7 (3); 2. «Бавария» — 7 (3); 3. «Бенфика» — 3 (3); 4. АЕК — 0 (3).

Группа F

«Шахтер» (Украина) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3 (Давид Силва, 30, Ляпорт, 35, Бернарду Силва, 70).

«Хоффенхайм» (Германия) — «Лион» (Франция) — 3:3 (Крамарич, 33, 47, Жоэлинтон, 90+2 — Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67).

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 6 (3); 2. «Лион» — 5 (3); 3. «Шахтер» — 2 (3); 4. «Хоффенхайм» — 2 (3).

Группа G

«Рома» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 3:0 (Джеко, 30, 43, Дженгиз Юндер, 50).

Римский клуб не только без проблем разгромил российский клуб, но и заработал от продажи билетов и абонементов на поединок с ЦСКА 1 558 451 евро (игру посетили 46 005 болельщиков).

«Реал» (Испания) — «Виктория» (Чехия) — 2:1 (Бензема, 11, Марсело, 55 — Грошовски, 79).

Футболисты «Реала» перед матчем с чехами по настоянию главного тренера Хулена Лопетеги остались на ночь на клубной базе. Ранее подобной практики перед еврокубковыми играми придерживался бывший наставник мадридской команды Зинедин Зидан. Возглавивший Королевский клуб летом Лопетеги отказался от этой затеи, разрешив футболистам ночевать дома, а в день игры самостоятельно добираться на стадион.

Кстати, решение тренера позволить игрокам ночевать дома перед матчем с «Ромой» (3:0) в прошлом месяце вызвало удивление у президента «Реала» Флорентино Переса. Теперь Лопетеги решил вернуться к практике Зидана. Сработало — «Реал» прервал пятиматчевую серию без побед…

Отмечу, что нападающий Королевского клуба Карим Бензема стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим в 14 сезонах подряд. Ранее подобное удавалось только Лионелю Месси и Раулю, сообщает OptaJose. В общей сложности француз 57 раз поразил ворота соперников в престижном турнире. Больше забили (с учетом отборочных раундов) только Криштиану Роналду (121 мяч), Лионель Месси (105), Рауль (71), Руд ван Нистельрой (60) и Андрей Шевченко (59).

Положение команд: 1. «Реал» — 6 (3); 3. «Рома» — 6 (3); 3. ЦСКА — 4 (3); 4. «Виктория» — 1 (3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Ренн» — «Динамо».

Фото Getty Images, uefa.com

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