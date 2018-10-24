Политика

В Европарламенте поддержали резолюцию об усилении санкций против России

25 октября в Европарламенте будет принята резолюция об ужесточении санкций против России. Резолюция одобрена пятью основными политическими группами Европарламента и готова к утверждению.

По информации брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, санкции против России будут усилены за обострение россиянами ситуации в Азовском море. В резолюции четко пропишут, что «адресные санкции против России усилятся в случае дельнейшего обострения конфликта в Азовском море».

К факторам, обостряющим конфликт, европарламентарии относят ограничение судоходства в Азовском море из-за строительства Керченского моста. Также не прошли мимо внимания Европарламента попытки россиян устроить блокаду украинских торговых портов. Евродепутаты признали: ограничение навигации в Азовском море угрожает не только экономике Украине, но и безопасности в Восточной Европе.

Напомним, голосованию предшествовали длительные дебаты. Европарламент согласился, что политика России в Азовском море может привести к привести к эскалации нового конфликта.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter