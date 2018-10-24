Дело Ноздровской: вынесен жесткий приговор сыну Россошанского

Происшествия

Дмитрию Россошанскому, виновному в аварии, в которой погибла Светлана Сапатинская — сестра правозащитницы Ирины Ноздровской , вынесли новый приговор. Об этом в соцсети сообщила дочь Ноздровской.

Обуховский районный суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы и лишению права вождения транспортными средствами на 3 года. Кроме того, виновник ДТП должен выплатить компенсацию морального ущерба родителям погибшей — по 300 тысяч гривен отцу и матери. В амнистии Россошанскому отказали.

Напомним, смертельная авария произошла 30 сентября 2015 в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда.

Дело об убийстве вела Ирина Ноздровская, которая добилась того, чтобы за два года Россошанскому продлили меру пресечения по делу гибели сестры. После смертельной аварии Россошанский оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но Апелляционный суд этот приговор отменил и вернул дело в суд первой инстанции.

1 января 2018 года в одной из рек в Киевской области было найдено тело Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого . Родственники и друзья Россошанского неоднократно угрожали расправой Ирине и ее семье.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской — отца Дмитрия Россошанского — Юрия.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Юрий Россошанский сознался в содеянном, заявив, что убил Ноздровскую из личной неприязни. В июле Россошанскому изменили подозрение на более жесткую статью. Ее санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского направили в суд.

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