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Купить можно все — оружие, наркотики и даже рабов: что такое даркнет и как он работает (фото)

Несмотря на то что так называемый даркнет существует с 90-х годов, многие пользователи интернета по-прежнему знают о нем очень мало. Про «темную сторону» сети ходят легенды, что здесь можно найти все самое запретное, о чем вы даже и подумать не могли. Отчасти на самом деле так и есть. Причем, как убедились «ФАКТЫ», найти то самое запретное не составляет особого труда. Автор этих строк провел в даркнете всего час, но успел побывать в нескольких самых крупных интернет-магазинах по продаже наркотиков и оружия, видел объявления о продаже детской порнографии и найме на работу киллеров. Но обо всем по порядку.

Что представляет собой даркнет

— С помощью обычного браузера в даркнет зайти невозможно, — говорит сотрудник киберполиции Алексей (свою фамилию он попросил в публикации не указывать). — Для этих целей есть специальные браузеры. Самый популярный среди них — Tor. Найти в интернете ссылки на него не сложно. Установить его на свой компьютер — еще проще. Причем это можно сделать, даже если на вашем компьютере, скажем, стоит запрет на установку программ без разрешения администратора.

Tor позволяет обходить любые блокировки. Например, в Украине запрещены некоторые социальные сети. Так вот, для Tor этих запретов не существует. Правда, если у вас быстрый интернет, в даркнете он будет гораздо медленнее.

Tor-браузер позволяет скрыть ваш реальный IP для спецслужб. Потому на темной стороне интернета царит такая вседозволенность. Здесь можно купить и продать абсолютно все. Причем полностью анонимно. Программа создает цепочку IP-адресов, некоторые из них предоставляют сами пользователи даркнета. Далеко не все соглашаются дать адрес своего компьютера, но недостатка в IP-адресах все-таки нет. Информация о пользователе проходит от одного компьютера к другому, и в итоге фактически невозможно определить реальный адрес человека, посещавшего даркнет.

— Получается, что в «темном интернете» пользователя вычислить вообще невозможно?



— По адресу — нет. Учитывая то, что в даркнете очень много нелегального контента, киберполиция всех стран мира пытается выйти на продавцов оружия или наркотиков, которые прячутся на «темной стороне интернета». Но, как правило, вычислить злоумышленников удается больше по каким-то бытовым деталям. Например, владелец одного из самых крупных в прошлом интернет-магазинов по продаже наркотиков Silk Road погорел на том, что в обычном интернете на форуме о программном обеспечении начал задавать знающим людям вопросы о создании сайта. Дело в том, что он использовал для общения тот же самый ник (имя в интернете), под которым выступал как создатель Silk Road. Так он и был арестован в 2013 году.

Выходит, злоумышленники в даркнете фактически неуязвимы. Хотя иногда случались громкие аресты.

В 2013 году правоохранители в нескольких странах мира одновременно провели массовые аресты создателей так называемого Freedom Hosting, где были обнаружены несколько форумов, на которых распространялась детская порнография. Однако легко осудить владельцев этих сайтов не удалось. Дело в том, что полицейские, чтобы установить личности наиболее активных распространителей детской порнографии, сами регистрировались на подобных сайтах и пересылали запрещенный контент другим участникам. В суде адвокат арестованных порнодельцов фактически развалил дело, потребовав у киберполиции раскрыть метод получения информации. В полиции отказались это делать, иначе получалось, что правоохранители сами принимали участие в совершении преступления. Полицейским пришлось искать доказательства вины арестованных иным путем, что существенно затянуло дело, которое не завершено до сих пор.

Tor-браузер был создан в США еще в 90-х годах для защиты американских госучреждений в сети. С помощью Tor сотрудники Госдепа обменивались информацией, которую, как считалось, невозможно перехватить извне. Кстати, Tor использовал и Эдвард Сноуден, когда в 2013-м передавал секретные документы в The New Yorker.

90% нелегального контента в даркнете — это продажа наркотиков

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с человеком, который очень много знает о даркнете, а себя считает его исследователем. Мужчина попросил называть его Павлом, по понятным причинам не пожелав указывать свою фамилию.

— Оговорюсь сразу, я не совершаю никаких противоправных действий в сети. Мое исследование даркнета имеет чисто познавательный характер, — признался мой собеседник. — Я нахожу разные «интересные» сайты и форумы, регистрируюсь там, пытаюсь общаться с другими участниками.

Кстати, общаться с участниками «темного интернета» нужно очень осторожно. Иначе можно легко спугнуть своего собеседника. Кроме того, вас могут забанить, то есть выгнать с форума без возможности повторной регистрации. Дело в том, что в даркнете существует негласное правило: никому нельзя задавать уточняющие вопросы, которые могли бы дать хоть какие-то сведения об участниках закрытого форума. Вы сами, если захотите, можете говорить о себе что угодно. Это ваше дело. Но если кто-то вам задает вопрос: «А ты откуда? Может, пообщаемся в реале?» — сразу же нужно сообщать администратору сайта, что, здесь, возможно, завелась «крыса». Некто, не важно, мент или кто-то еще, пытается что-то выведать у вас о личной жизни и зовет общаться вне интернета — это сигнал об опасности.

Насколько мне удалось выяснить, 90% нелегального контента в даркнете — это продажа наркотиков. Купить можно все. От обычной «травки» до тяжелой экзотической наркоты. Самые крупные интернет-магазины по продаже наркотиков и психотропов — это «Медуза» и «Гидра». Есть масса других интернет-магазинов. Но их нужно дольше искать и не всегда можешь быть уверенным в том, что не нарвешься на мошенников.

— Все покупки производятся анонимно. Кто помешает обмануть вас в крупных интернет-магазинах?

— Сама система не позволит этого сделать. В крупном интернет-магазине есть админы. Они выступают гарантами сделки. Частенько сами производят контрольные закупки. Нерадивых продавцов (которые либо присылают некачественный товар, либо вообще ничего не пересылают, получив деньги) сразу же выгоняют из магазина. Мне даже известны случаи, когда мошенников наказывали физически.

Интернет-магазины по продаже нелегального товара, по сути, являются виртуальными супермаркетами. Объявления о продаже наркотиков или оружия размещаются за деньги. Место на сайте стоит от 300 до 1000 долларов в месяц.

Кстати, здесь же можно найти себе высокооплачиваемую работу. Например, наркокурьером. Зарплаты действительно хорошие. Тем, кто доставляет большие партии дорогих наркотиков, порой платят до 10 тысяч долларов в месяц. У курьеров даже есть оплачиваемый двухнедельный отпуск один раз в два месяца. Но попасть на такую работу достаточно трудно. Нужны рекомендации.

Кроме того, в даркнете можно заработать гонорар на публикации статей. Например, предложить какому-либо сайту статью на тему «Угон и легализация авто», «Взлом личной странички в социальных сетях» и так далее. Гонорар выплачивают в криптовалюте.

Между прочим, все покупки в даркнете тоже оплачиваются криптовалютой.

Автомат Калашникова могут выслать по почте

— А как получить товар и при этом не засветить свое местоположение?

— Если вы совершаете сделку в малоизвестном интернет-магазине, то делаете это на свой страх и риск. Если в таких, как «Гидра», «Медуза» и еще в ряде подобных, можно не опасаться. В любом случае рядом с ником продавца всегда есть некие цифры, которые указывают на его репутацию. Покупатели также часто оставляют комментарии: стоит связываться с этим дельцом или нет.

Наркотики, как правило, доставляют через закладку. Для этого нужно, чтобы в вашем городе или рядом был курьер. Но бывает, что товар приходит и по почте.

— Но ведь если почтой, то надо указывать свой адрес. Про анонимность тогда можно забыть?

— Все на доверии. Не хотите — можете не покупать. В одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков было такое объявление: «Мы не проверяем, не храним и никуда не передаем ваши данные. Можете заказывать хоть на бомжа, соседа и так далее, без разницы. Заказ уйдет в точности на указанные вами данные. Заказ с незаполненными данными для доставки будет проигнорирован. И не нужно сюда писать: „Работаете? Доставите?“ Работаем и доставим. У нас все серьезно».

— Действительно, серьезно. То есть вот так просто можно заказать по почте, например, кокаин или автомат Калашникова?

— В даркнет вы заходите анонимно. Поэтому не нужно задавать продавцам лишних вопросов. Только о деле. И автомат Калашникова тоже, кстати, могут выслать по почте. Упаковка оговаривается отдельно.

— И сколько нынче в даркнете стоит АК?



— За две тысячи евро можно купить новенький «калаш» и плюс 90 патронов к нему. Европейское или израильское оружие стоит дороже — от 2 500 евро. Кстати, оружие составляет 5% от продаваемого в даркнете.

— 90% - наркотики, 5% оружие. А что еще можно купить?

— Документы, например. Паспорт гражданина любой страны. Грубая подделка обойдется примерно в 35 евро. Но можно заказать и «почти настоящий» биометрический паспорт, с вашими отпечатками пальцев. Стоимость — в зависимости от страны. Самые дорогие — паспорта гражданина США — можно приобрести за 7 тысяч долларов.

— А кроме документов?

— Да что угодно. Можете купить рабов, продать почку или нанять киллеров. Возможности в даркнете очень большие.

На форумах учат взламывать любые сайты и подделывать документы

«ФАКТЫ» решили проверить, действительно ли все нелегальное доступно в даркнете? Загружаем Tor-браузер. В нем уже встроен специальный поисковик. Задаем в поиске название одного из известных нам интернет-магазинов. Буквально минута — и перед вами тысячи предложений: «Спайсы в любой уголок России и Украины», «Кокаин недорого», «Гранатомет в разобранном виде». Возле некоторых товаров есть ценники. Здесь же можно увидеть объявление о продаже «фальшивых гривен с типографии «ЛНР».

И, кстати, на глаза попалось не меньше десятка объявлений о киллерах. Например, берут на работу: «Предлагаем высокооплачиваемую работу для исполнителей карательных акций». Рекламируют свои услуги: «Участники боевых действий выполнят качественно и в срок любую работу по устранению конкурентов или недоброжелателей. Срок исполнения — до двух месяцев».

В даркнете также можно получить совет. Есть множество форумов, которые созданы исключительно для общения и обмена опытом. Так, на одном из сайтов заходим в раздел «Яды». Открываем первое же сообщение, которое называется «Отравить тещу»: «Ребята, подскажите какой-нибудь яд, чтобы через несколько часов его следов не было в организме. Кроме шуток, теща достала». Тут же знающие люди делятся с автором вопроса рецептами приготовления подобных ядов.

В разделе «Оружие» можно получить совет, как самому собрать автомат Калашникова в домашних условиях. Или гранатомет. При этом бывалые люди посоветуют, что говорить полиции, если вас поймают с оружием.

В разделе «Автомобили» научат взламывать сигнализацию. А в разделе «Здоровье и вещества» помогут выбрать «правильный наркотик».

На подобных форумах можно абсолютно бесплатно научиться взламывать любые сайты и подделывать документы. Тут есть специальные группы для общения педофилов, неонацистов и расистов. Одним словом, каждый может найти себе информацию «по вкусу».

Основатель интернет-магазина Silk Road — крупнейшей в мире площадки по продаже наркотиков — Росс Ульбрихт был одним из идеологов свободного интернета. Он, будучи либертарианцем, частенько рассказывал в своем магазине о том, что ничего запрещать нельзя. Каждый человек, по его мнению, сам имеет право контролировать степень своей свободы.

«Мы хотим сами контролировать, что попадает в наш организм», — писал Росс Ульбрихт, который начинал свою деятельность с продажи в интернете псилоцибиновых (галлюциногенных) грибов. «Мы должны сами решать, как защищать себя и своих близких», — говорил он, рассуждая о продаже наркотиков. «Я создал новый тип экономики, чтобы люди почувствовали, как это — жить в мире без влияния власти».

Когда Росса Ульбрихта в 2015 году приговорили к пожизненному заключению, он разочаровался в своем учении. «Суть Silk Road должна была сводиться к тому, чтобы дать людям свободу принимать самостоятельные решения. На деле же это обернулось удобным средством удовлетворения человеческого пристрастия к наркотикам», — написал он в социальной сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинским правоохранителям удалось разоблачить мужчину, который насиловал своих несовершеннолетних дочерей 14 и 15 лет, а видео продавал в даркнете. Вычислить преступника удалось с помощью одного фото, которое прислали своим украинским коллегам австралийские полицейские.

Мужчина, распространявший в сети детскую порнографию, был задержан также на Донбассе. Он был активным пользователем даркнета, создал собственную сеть для обмена файлами и открывал к ним доступ своим «единомышленникам».

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