Украинцам придется гораздо больше платить за электроэнергию: названы сроки

Деньги

С 1 января 2019 года всем украинцам придется оплачивать электроэнергию по-новому. С этой даты начнется первый этап реформы рынка электроэнергии, для приведения его к европейским стандартам. В частности, энергоуслуги потребителям будут оказывать две разные компании — оператор системы распределения (ОСР) и поставщик. Сейчас функции по распределению и поставке электроэнергии пока сосредоточены в одной компании. А дальше украинцев ждут еще большие перемены в энергетической сфере, и не все они будут приятными.

«За перебои с электричеством будет нести ответственность непосредственный поставщик услуг»

«С 2019 года все энергоснабжающие компании обязаны отделить свою деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе и путем создания электропоставщика», — сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

Таким образом, теперь вместо одного договора с поставщиком электроэнергии, их будет два. Да и тариф будет разделен на две части.

«Предполагается разделение не только договоров, но и самих юридических лиц, то есть компаний. Это сделано для того, чтобы появилась конкуренция среди поставщиков. Теперь будет договор общедомовой, на подводку электроэнергии к дому и разводку по квартирам, а еще будут заключены индивидуальные договора с поставщиками электричества», — сообщил «ФАКТАМ» руководитель аналитического центра «ИНПОЛИТ» Сергей Быков.

Но тут возникает вопрос, кто из этих компаний за что будет отвечать и к кому какие претензии может предъявлять потребитель?

«Претензии по силе тока или в случае выхода из строя, перенапряжения, повреждения кабелей будут направляться владельцу сетей. А вот за перебои с электричеством, не связанные с проблемами владельца сетей, будет нести ответственность непосредственный поставщик услуг», — отметил Сергей Быков.

Недавно о нововведениях на рынке электроэнергии «ФАКТАМ» рассказал и представитель энергетической компании. Однако у многих экспертов и простых людей все же остается немало вопросов и сомнений, относительно нового порядка получения и оплаты электроэнергии. В частности, не приведет ли это с нового года к увеличению суммы оплаты если не из-за прямого повышения тарифов, то в связи с появлением дополнительных платежей. Тем более что полноценное реформирование рынка электроэнергии произойдет только летом, с 1 июля 2019 года.

«В данный момент розничные тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей являются фиксированными на всей территории Украины и устанавливаются государственным регулятором — НКРЭКУ. Пока никаких изменений тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей не произошло», — отметил основатель компании Investment Development Property Игорь Черненко.

Хотя, не исключено, что как минимум для промышленных потребителей повышение таки произойдет. В повестку ближайшего заседания НКРЭКУ внесен вопрос о необходимости повышения тарифа на электроэнергию. Это связано с ростом цены угля на биржах Евросоюза и стоимости его доставки. В частности, цену угля, входящего в себестоимость украинской электроэнергии, планируют увеличить на 11,7%, а транспортировки — на 6%. Заседание комиссии запланировано на 14 декабря 2018 года.

«В 2020 году цена электроэнергии для населения вырастет на 84%»

А вот через полгода о нынешних ценах на электроэнергию, похоже, придется забыть. Напомним, что полноценно новая модель функционирования рынка электроэнергии будет запущена в нашей стране с 1 июля 2019 года. Эта реформа предусматривает, что НКРЭКУ больше не будет заниматься процессом регулирования цен в сфере электроэнергетики. Печально известная формула Роттердам+, которая пока используется при расчете прогнозной оптовой рыночной стоимости электроэнергии, упраздняется. Кроме того, население будет приравнено ко второму классу промышленных потребителей и лишится перекрестного субсидирования, когда бизнес и индустрия переплачивают за граждан, сдерживая для них рост тарифов. Таким образом, по задумке авторов реформы, регулировать стоимость электроэнергии будет рынок и ситуация на энергетической бирже.

В связи с этим специалисты утверждают, что после полноценного запуска новой модели рынка электроэнергии неминуемо произойдет увеличение тарифов для населения. Согласно последнему исследованию «Реформирование рынка электроэнергии в Украине: вызовы и возможности», проведенному аналитическим центром «Украинский институт будущего», внедрение рыночного ценообразования и стимулирующего тарифообразования приведет в течение первых двух лет к более быстрому росту тарифов для конечных потребителей, нежели без проведения реформы.

«По нашим расчетам, тарифы для населения в 2019 году вырастут на 28%, с нынешних 1,4 грн (в среднем) за киловатт-час до 1,78 грн за киловатт-час. А в 2020 году цена электроэнергии для населения вырастет еще на 84%. При этом для промышленных потребителей тарифы вырастут в 2019 году на 45%, с 1,8 грн за киловатт-час до 2,6 грн за киловатт-час. Однако в 2020 году цены для промышленности могут снизиться на 5%, чему будет способствовать упразднение дотационных сертификатов», — заявил эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип.

По словам эксперта, в отдаленной перспективе реформирование отрасли даст положительный эффект для экономики страны.

«В результате реформирования рынка генерирующие компании смогут в 2019—2030 годах инвестировать в отрасль 29,8 млрд долларов, что в 11,5 раза больше, чем без проведения реформы. Это позволит профинансировать в полном объеме введение новых энергоблоков и предотвратить дефицит базовых мощностей, который неминуемо возникнет без проведения реформы.

Кроме того, в результате перехода на стимулирующее тарифообразование операторы системы передачи и распределения электроэнергии смогут аккумулировать 7,5 млрд евро инвестиционного ресурса, что вдвое больше, чем без проведения реформы", — подытожил Андриан Прокип.

Стоит напомнить, что НКРЭКП недавно повысила тарифы на отопление для населения и предприятий теплоэкоммунэнерго. Однако нередко температура в квартирах настолько низкая, что люди вынуждены ходить дома в верхней одежде и спать под несколькими одеялами. Специалист рассказал «ФАКТАМ», что делать, если в квартире холодно, но непомерные счета за отопление приходят регулярно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter