Политика

Рабинович – один из главных кандидатов на победу в парламентских выборах, – эксперт

«Оппозиционная платформа — За життя» народного депутата Вадима Рабиновича демонстрирует динамику роста рейтинга, которая дает этой политсиле все шансы победить на предстоящих в 2019 году парламентских выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Макаровский.

«На днях была опубликована свежая социология от КМИС. Сравнил ее данные с сентябрьским опросом этого же института. И на основе проведенного анализа могу с уверенностью заявить, что „Оппозиционная платформа — За життя“ Вадима Рабиновича на данный момент является одним из главных кандидатов на победу в парламентских выборах. Она демонстрирует действительно стремительный рост рейтинга, а значит — получает все шансы победить на выборах в Раду», — заявил эксперт.

Макаровский сравнил два социологических исследования КМИС — за сентябрь и за декабрь, согласно которым «Оппозиционная платформа — За життя» продемонстрировала наиболее уверенный прирост поддержки и вырвалась в лидеры парламентской гонки.

«Так, в сентябре, по данным КМИС, партия „За життя“ набрала 9,3% голосов. Сейчас у „Оппозиционной платформы“ уже 11,3% голосов определившихся избирателей. Причем у „платформы“ есть большой мобилизационный ресурс, который поможет развить растущее лидерство партии на предстоящих выборах. Процент неопределившихся за три месяца снизился с 31,7% до 27,6%. Если сопоставить данные, половина неопределившихся сделала выбор в пользу одной партии — „ОП — За життя“. Дальнейшая мобилизация такого резерва гарантирует победу для объединенной оппозиции», — отметил политолог.

По словам Макаровского, сама стратегия Вадима Рабиновича направлена на мобилизацию максимального количества протестного электората. Эксперт в качестве примера привел отказ политика от участия в президентских выборах ради объединения усилий оппозиции.

«Объединение с Юрием Бойко и стратегия выдвижения единого кандидата в президенты консолидировала электорат объединенной оппозиции. Дальновидный поступок Рабиновича в итоге пошел на пользу его политсиле, и данные социологии это подтверждают», — резюмировал Владимир Макаровский.

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