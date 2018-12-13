В Украине оштрафовали три телеканала

Политика

В работе спутниковых телеканалов Bolt, «Дача» и «Эпоха» Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выявил нарушения требований закона в части соблюдения языковых квот. Нацсовет решил применить к лицензиантам штрафные санкции . Такое решение регулятор принял на заседании 13 декабря после проведения внеплановой проверки.

«Телеканал Bolt (ООО „Взрослые каналы“) не соблюдает требований части второй статьи 10 закона „О телевидении и радиовещании“, которая предусматривает, что в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций, осуществляющих спутниковое вещание и программы которых ретранслируются в многоканальных каналах более одной области, передачи и фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Зато на телеканале Bolt в период 14−20 августа доля русскоязычного контента составляла, в частности, между 07:00 и 22:00 — 57%, между 07:00 и 18:00 — 54% и между 18:00 и 22:00 — 66%», — говорится в сообщении Нацсовета .

Подобные нарушения были зафиксированы и на каналах «Дача» и «Эпоха» (оба принадлежат к ООО «ТРК» Полезное ТВ"). Так, на телеканале «Дача» в указанные промежутки времени доля передач и фильмов на государственном языке составляла 58%, 56% и 56%, а на канале «Эпоха» — 27%, 24% и 37% соответственно.

Учитывая выявленные нарушения, Национальный совет применил к лицензиатам санкцию в виде штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора, для каждого из них составляет 19,306 тысяч гривен.

Напомним, 13 октября 2017 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации», предусматривающий введение языковых квот на телевидении. Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. Телерадиокомпании местной категории вещания могут транслировать не менее 50% эфира на украинском языке.

При этом под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года — их достаточно выпускать с субтитрами на украинском.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию применил штрафные санкции к телеканалу NewsOne за нарушение украинского законодательства.

Также сообщалось, что вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предупредил, что телеканалы страны, которые будут транслировать новогодние концерты с участием артистов из «черного списка», будут наказаны Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания вплоть до лишения лицензий.

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