Занимались сексом втроем: бывшая модель утверждает, что стала любовницей Вуди Аллена в 16 лет (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 17 декабря, американское издание The Hollywood Reporter опубликовало рассказ 59-летней Баби Кристины Энгельхардт, бывшей модели, которая утверждает, что в 70-е годы она была тайной любовницей всемирно известного режиссера и актера Вуди Аллена. Их роман длился восемь лет и стал основой для фильма «Манхэттен» (1979 год). Энгельхардт написала мемуары, которые скоро появятся в продаже.

Скандальность всей ситуации заключается в том, что когда они познакомились, Баби было 16 лет. Она училась в школе. Аллену был 41 год, и он прекрасно знал, что его новая знакомая — несовершеннолетняя. Но Вуди это не остановило. Более того, кинорежиссер устраивал с Энгельхардт сексуальные эксперименты. В частности, он практиковал секс втроем, приглашая на их свидания других девушек.

Баби Кристина вспоминает, что познакомилась с Алленом в 1976 году в нью-йоркском ресторане Elaine’s, где любили собираться знаменитости. Энгельхардт отмечала там свое первое появление на страницах одного из глянцевых журналов. Она обратила внимание на столик, возле которого все время толпились люди. Все они брали автографы у мужчины в очках. Девушка узнала Вуди Аллена. При этом она заметила, что он все время поглядывает в ее сторону. Она решила пофлиртовать и через официанта отправила кинорежиссеру записку: «Вижу, вы уже раздали достаточно автографов сегодня, вот вам мой!» Она также указала номер своего телефона.

Аллен вскоре позвонил ей и предложил встретиться. Он пригласил Баби к себе домой — в квартиру на Манхэттене. «Там был чудесный вид из окна. Но Вуди всегда задергивал шторы. Я ведь там появлялась не для того, чтобы любоваться Нью-Йорком», — вспоминает Энгельхардт.

Так выглядела Баби Кристина, когда познакомилась с Вуди Алленом

Через пару недель они впервые занялись сексом. Таких свиданий с Алленом за восемь лет у нее было больше ста. Он тщательно скрывал свой роман с ней от друзей и просил ее о том же. Однако несколько ее одноклассников знали, что она встречается со взрослым мужчиной, и он — знаменитость.

Спустя некоторое время Аллен предложил Энгельхардт попробовать кое-что новое. Когда она пришла к нему, там уже была еще одна красивая молоденькая девушка. И они занялись сексом втроем.

«Хочу сразу сказать, что никто меня не принуждал к этому. За окном стояли 70-е. Я была молода, сексуальна, жаждала новых ощущений. Я была открыта к подобным экспериментам. Мне хотелось узнать, каково это — быть бисексуальной. Я рассказываю все это вовсе не для того, чтобы обвинить Вуди Аллена, доставить ему кучу неприятностей, размазать его. Нет! Это просто воспоминания о моей юности, первой любви, познании себя и своего тела…» — говорит Баби Кристина.

На пятом году романа с Энгельхардт Аллен вдруг познакомил ее с актрисой Мией Фэрроу. Она была уже знаменита, снялась у Романа Полански в «Ребенке Розмари» и готовилась к работе с Вуди Алленом. Незадолго до этого Миа развелась со своим мужем, известным музыкантом Андре Превином.

«Меня больно кольнуло то, как Вуди представил ее. „Знакомься, это Миа — моя новая девушка!“ — сказал он. Мне было очень неприятно. Ведь после четырех лет отношений я считала себя его девушкой. Теперь же во мне поселилось сомнение. Я вдруг стала догадываться, что являюсь для него чем-то вроде сексуальной игрушки. Может быть, чуть-чуть больше, чем игрушка», — вспоминает Энгельхардт.

Вуди Аллен и Миа Фэрроу в конце 70-х

После такого знакомства Фэрроу ей не понравилась. Баби Кристина явно ревновала. Однако вскоре ее отношение к актрисе изменилось. Миа оказалась очень нежной, внимательной. Кроме того, они обе обожали животных и пытались защищать их. Спустя некоторое время Аллен предложил им заняться сексом втроем. «Я не возражала. Миа тоже. Мне кажется, она согласилась, потому что любила Вуди. А он этим пользовался. Для него все это было игрой, правила которой устанавливал он. И это ему нравилось», — считает Энгельхардт.

В 1979 году вышел фильм «Манхэттен». «Я почти все время плакала на показе этой картины в кинотеатре. Все части паззла сложились для меня. Аллен использовал в точности то, что мы пережили за время нашего знакомства. Даже то, что я никогда не оставалась у него в квартире на ночь. Меня всегда отвозил домой шофер», — вспоминает Баби Кристина.

Вуди Аллен и Мэриел Хемингуэй в фильме «Манхэттен»

В картине главную героиню сыграла юная Мэриел Хемингуэй. Внучке прославленного писателя было тогда 17 лет. Она жила с родителями в Айдахо на ферме. В 2015 году Мэриел написала мемуары, в которых призналась, что Вуди Аллен запал на нее. Режиссер буквально преследовал ее, предлагал встречаться. Он звал ее поехать с ним в Париж. Аллен приехал в Айдахо, чтобы убедить ее и ее родителей. Они, кстати, были согласны отпустить несовершеннолетнюю дочь в это путешествие. А Мэриел была напугана. «Меня в тот время даже разговоры о сексе заставляли краснеть! А тут мне предложили отправиться в другую страну с мужчиной, который явно жаждал затащить меня в постель. Я спросила Вуди, будет ли у меня в Париже отдельная комната. Он с улыбкой ответил, что не может мне это гарантировать. Я категорически отказалась. И больше у него никогда не снималась», — пишет Хемингуэй.

Энгельхардт утверждает, что во время просмотра «Манхэттена» почувствовала сексуальный интерес Аллена к его партнерше по фильму. Но не это причинило ей боль. Она вдруг ясно поняла, что Вуди никогда не относился к ней серьезно.

Они расстались в 1984 году. Иногда общались по телефону, переписывались. Конечно, Баби Кристина знала о громком скандале, который произошел в семье Аллена и Фэрроу. Миа обвинила Вуди в том, что он изнасиловал ее приемную дочь Дилан. Девочке тогда было семь лет. С другой приемной дочерью — Сун-И Превин — Аллен стал жить как с супругой, а потом в 1997 году женился на ней. «Мне было искренне жаль Фэрроу», — утверждает Энгельхардт.

Последний раз она общалась с Вуди в 2001 году. Она отправила ему копию документального фильма о Федерико Феллини. Он написал ей в ответ: «Надеюсь, ты счастлива, и у тебя все в порядке. Часто с благодарностью вспоминаю то время, когда мы были вместе. Если будешь в Нью-Йорке, я бы хотел познакомить тебя с моей женой. Ты ей понравишься. Сообщи мне. Я мог бы позвонить тебе, если не возражаешь».

«Я поняла, что это было скрытое приглашение к прежним играм. И что наше знакомство с Сун-И в мыслях Вуди не должно было быть платоническим. Но я изменилась. Побывала замужем, родила двоих детей. Мои интересы и приоритеты стали другими. Я предпочла держаться подальше от такого рискованного приглашения», — заявила Энгельхардт.

Пока ни Вуди Аллен, ни Миа Фэрроу не комментируют публикацию в The Hollywood Reporter.

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