Шоу-бизнес

Украинский шоумен оказался в одной постели с мужем Дорофеевой (фото)

Известный украинский телеведущий (Новый канал) Александр Педан, взорвавший сеть копией фото голой Оли Поляковой на Мальдивах, снова скопировал снимок украинских знаменитостей. На этот раз его жертвой стало звездное семейство певицы Нади Дорофеевой («Время и Стекло») и Владимира Дантеса. Педан повторил постельное фото популярных супругов. Он опубликовал в Instagram снимок, на котором вместо Додо позирует в постели с Дантесом, надев парик и повторив жесты Нади.

«Вы там просили повторить фото Нади Дорофеевой. Все для вас. Я, конечно, больше хотел быть на фото Вовой, а чтобы рядом лежала Надя, но с Владимиром Дантесом было проще договориться», — написал Педан и спросил у подписчиков, кого бы они хотели видеть очередной жертвой его веселых пародий.

Ранее Педан уже копировал фото не только Оли Поляковой, но и Регины Тодоренко, Бейонсе, Кайли Дженнер, футболиста Криштиану Роналду.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская телеведущая Лилия Ребрик скопировала образ героини культового сериала «Игра престолов» Дайнерис Таргариен.

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