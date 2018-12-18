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Епифаний поблагодарил Порошенко за помощь в получении Томоса ПЦУ
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний считает появление независимой церкви вторым крещением Украины. Митрополит подчеркивает, что этот результат стал возможен лишь при поддержке украинского президента.
«Первое Крещение состоялось при князе Владимире, а теперь мы получаем второе Крещение. Томос — это как бы второе крещение Украины, потому что через это крещение мы получаем свою независимую Украинскую церковь», — объяснил митрополит Епифаний в эфире телеканала ICTV.
Епифаний напомнил о роли президента Петра Порошенко в деле получения украинской церковью автокефалии.
«Он сумел найти взаимопонимание с патриархом Варфоломеем, проявил свои дипломатические способности, приложил много усилий для того, чтобы это произошло сегодня», — добавил митрополит.
Напомним, 39-летний епископ Переяславский и Белоцерковский Епифаний, ставший предстоятелем Православной церкви Украины, приглашен в Константинополь, где 6 января ему будет вручен Томос об автокефалии.
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