- 3:13 Уничтожить мост не будет проблемой: Турчинов рассказал о планах по возвращению Украины в Азовское море
- 2:18 Порошенко уволил с должности советника одного из потенциальных кандидатов в президенты
- 1:58 Пес спас тонущего кота: опубликовано трогательное видео
- 1:15 Хозяина Кремля обвинили в отсутствии милосердия и незнании трудов Конфуция
- 0:21 Масштабный пожар под Одессой: после установления 5 национальных рекордов загорелось здание поселкового совета
- 23:50 Не понравился стиль вождения: в России толпа военных набросилась на водителя легковушки
- 23:27 День святого Николая: под Одессой зафиксировали сразу пять национальных рекордов
- 23:02 В Украине жестко отреагировали на принятие Путиным военной доктрины с Беларусью
- 22:48 Смерть российского бизнесмена Перепеличного в Англии шесть лет назад не была убийством
- 22:32 С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33
Никто не заступился: в Италии жестоко убили молодого украинца
В Италии погиб гражданин Украины, прибывший в страну месяц тому назад. В драке с местными жителями юноша получил глубокую рану головы и скончался. Инцидент произошел в ночь на 16 декабря, сообщает местный интернет-ресурс.
Полиция задержала оппонента украинца, 26-летнего местного жителя Антонио Де Франко (Antonio De Franco). Ему выдвинуто официальное подозрение в умышленном убийстве. По информации полиции, подозреваемому 26 лет, он родился в Болгарии, однако в настоящее время вместе с семьей проживает в городе Кьянка.
По предварительным данным, ссора между молодыми людьми возникла перед придорожным кафе на подъездах к городу Беневенто.
Там украинца окружила группа местных жителей, которые начали ему угрожать. Когда уровень агрессии стал зашкаливать, 26-летний итальянец взял из багажника металлическую палку и нанес своей жертве сильный удар по голове.
Помочь украинцу прибывшие медики уже не смогли. Нападавший же воспользовался правом хранить молчание. В настоящее время он находится в тюрьме Беневенто.
Напомним, в ноябре в Италии был убит 36-летний украинец Юрий Бусуйок. Преступник, ретировавшийся с места происшествия до приезда полиции, нанес украинцу пять ножевых ранений. Юрий умер на месте от несовместимых с жизнью травм. Сначала итальянская пресса писала, что трагедия случилась во время драки, но потом появилось важное уточнение: сам Юрий ни в какой драке не участвовал. Он просто проходил мимо и попытался защитить девушку, которая попросила его о помощи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм