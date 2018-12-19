Никто не заступился: в Италии жестоко убили молодого украинца

Мир

В Италии погиб гражданин Украины, прибывший в страну месяц тому назад. В драке с местными жителями юноша получил глубокую рану головы и скончался. Инцидент произошел в ночь на 16 декабря, сообщает местный интернет-ресурс.

Полиция задержала оппонента украинца, 26-летнего местного жителя Антонио Де Франко (Antonio De Franco). Ему выдвинуто официальное подозрение в умышленном убийстве. По информации полиции, подозреваемому 26 лет, он родился в Болгарии, однако в настоящее время вместе с семьей проживает в городе Кьянка.

По предварительным данным, ссора между молодыми людьми возникла перед придорожным кафе на подъездах к городу Беневенто.

Там украинца окружила группа местных жителей, которые начали ему угрожать. Когда уровень агрессии стал зашкаливать, 26-летний итальянец взял из багажника металлическую палку и нанес своей жертве сильный удар по голове.

Помочь украинцу прибывшие медики уже не смогли. Нападавший же воспользовался правом хранить молчание. В настоящее время он находится в тюрьме Беневенто.

Напомним, в ноябре в Италии был убит 36-летний украинец Юрий Бусуйок. Преступник, ретировавшийся с места происшествия до приезда полиции, нанес украинцу пять ножевых ранений. Юрий умер на месте от несовместимых с жизнью травм. Сначала итальянская пресса писала, что трагедия случилась во время драки, но потом появилось важное уточнение: сам Юрий ни в какой драке не участвовал. Он просто проходил мимо и попытался защитить девушку, которая попросила его о помощи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter