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Создание ПЦУ: белорусская церковь ввела запрет для прихожан
Белорусская православная церковь (БПЦ) официально запретила своим прихожанам участвовать в богослужениях Православной церкви Украины. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал официальный представитель Белорусского православной церкви Сергей Лепин.
По его словам, отношение БПЦ к созданию Православной церкви Украины никак не отличается от позиции Российской православной церкви.
Лепин отметил, что к священникам ПЦУ в Беларуси относятся как к «представителям, видимо, другой конфессии».
«Так же, как к католикам, униатам или как к каким-нибудь раскольникам», — пояснил он.
При этом в БПЦ заверяют, что «не ищут войны, вражды».
Отметим, что предстоятель Российской православной церкви Кирилл назвал создание Православной церкви Украины «путем к погибели».
Недовольные такой позицией Москвы предстоятели нескольких парафий УПЦ МП в Украине перешли в ПЦУ.
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