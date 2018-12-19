Создание ПЦУ: белорусская церковь ввела запрет для прихожан

Мир

Белорусская православная церковь (БПЦ) официально запретила своим прихожанам участвовать в богослужениях Православной церкви Украины. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал официальный представитель Белорусского православной церкви Сергей Лепин.

По его словам, отношение БПЦ к созданию Православной церкви Украины никак не отличается от позиции Российской православной церкви.

Лепин отметил, что к священникам ПЦУ в Беларуси относятся как к «представителям, видимо, другой конфессии».

«Так же, как к католикам, униатам или как к каким-нибудь раскольникам», — пояснил он.

При этом в БПЦ заверяют, что «не ищут войны, вражды».

Отметим, что предстоятель Российской православной церкви Кирилл назвал создание Православной церкви Украины «путем к погибели».

Недовольные такой позицией Москвы предстоятели нескольких парафий УПЦ МП в Украине перешли в ПЦУ.

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