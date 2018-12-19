«Реал» стал вторым финалистом клубного чемпионата мира (видео)

Спорт

В среду, 19 декабря, прошел второй полуфинальный поединок клубного чемпионата мира, который принимают Объединенные Арабские Эмираты. Следом за «Аль-Айном», сенсационно обыгравшим аргентинский «Ривер Плейт» (основное время — 2:2, серия пенальти — 5:4), вторым участником решающего поединка стал мадридский «Реал».

«Сливочные», которые два года подряд, в 2016-м и 2017-м, становились обладателями титула сильнейшей команды мира, являются явными фаворитами и на этот раз. Подопечные Сантьяго Солари легко обыграли победителя азиатской Лиги чемпионов, японский клуб «Касима Антлерс», со счетом 3:1. Хет-трик записал на свой счет валлиец Гарет Бэйл, на что японцы смогли ответить лишь голом Шомы Дои в концовке встречи.

К слову, до встречи с «Реалом» сильнейший клуб Азии обыграл на клубном чемпионате мира победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) мексиканскую «Гвадалахару» — 3:2 (голы у японцев во втором тайме забивали Нагаки, Серхио и Абе). Вот только что-либо противопоставить сильнейшему клубу Европы команда Го Оивы так и не смогла.

Таким образом, в финальном поединке в субботу, 22 декабря, за главный приз в 5 млн долларов (проигравшая команда получит на миллион меньше) поборются «Аль-Айн» и «Реал». Начало — в 18:30 по киевскому времени.

Отмечу, что мадридцы являются трехкратными победителями клубного чемпионата мира (кроме упоминавшихся выше 2016-го и 2017-го годов «сливочные» также побеждали в 2014-м). Всего же сильнейшими в мире десять раз становились европейские клубы (также три раза выигрывала почетный трофей «Барселона», по одному — «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Бавария»), еще в четырех случаях побеждали бразильские команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый полуфинал клубного чемпионата мира в ОАЭ завершился сенсацией.

Фото Twitter ФК «Реал»

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