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Под Сумами учительница взяла в заложники школьников: детали жуткой истории (видео)
Пока в Украине решают как воплощать в жизнь закон о противодействии школьному насилию, ученики продолжают страдать от произвола со стороны преподавателей. Так, жертвами странного поведения учительницы стали школьники-пятиклассники в Сумской области. В день приезда в школу аттестационной комиссии педагог закрыла детей в школьном классе на третьем этаже и сама заперлась вместе с ними. Дети-заложники смогли покинуть кабинет лишь после приезда полиции.
Инцидент случился в школе № 6 города Шостка. Очевидцы полагают, что учительница математики таким неординарным способом хотела избежать открытого урока и процедуры аттестации.
Как сообщает ТСН, дети просидели под замком полчаса, но из-за непонятной ситуации у учеников началась паника, у особо чувствительных началась тошнота и повысилось давление. Некоторые после пережитого отказываются посещать занятия.
Учительницу отстранили от работы с детьми. На работу она приходит, но уроки не ведет. Математику в расписании заменили другими предметами. 70-летний педагог преподавала в школе последний год и собиралась уйти на пенсию. Управление образования при Шосткинской администрации создает комиссию для изучения ситуации.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых резонансных случаях захвата заложников в Украине. В одном из инцидентов детей в заложники взял их отец.
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