Происшествия

Неизвестный "заминировал" все бориспольские рейсы на Тель-Авив

Неизвестный 19 декабря сообщил о минировании рейсов из международного аэропорта «Борисполь» в израильский Тель-Авив. Как сообщили в полиции, аноним сообщил о заложении взрывчатки.

Звонок поступил в отделение полиции в аэропорту «Борисполь». Неизвестный сообщил, что все самолеты рейса на Тель-Авив заминированы, передает УНН.

После звонка анонима немедленно провели проверку. Никаких взрывных устройств обнаружено не было. По факту ложного сообщения о минировании проводится досудебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», 28 ноября 2018 года аноним сообщил о заминировании всех супермаркетов «Сільпо» в Киеве. Это вызвало панику среди персонала, который сбежал, оставив покупателей в неведении.

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