Бросил на морозе умирать: вынесен приговор насильнику 11-летней девочки

Происшествия

Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор парню, который изнасиловал 11-летнюю девочку. Насильника задержали по горячим следам еще в феврале, после того как ребенка в полубессознательном состоянии и со следами обморожения рук и ног нашли в четыре часа утра в лесополосе, что в 6−7 километрах от села в Балтском районе Одесчины.

Вердикт суда — 12 с половиной лет лишения свободы, в соответствии со статьями УК Украины «Оставление в опасности» и «Изнасилование малолетнего».

Как установил суд, 26 февраля около 16:00 злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, путем обмана вывел девочку 2006 года рождения за пределы населенного пункта. В поле возле лесополосы 19-летний парень, угрожая девочке физической расправой, сорвал с нее одежду и изнасиловал. Затем он скрылся с места преступления, бросив ребенка в беспомощном состоянии.

Отмечается, что потерпевшая была лишена возможности принять меры для самозащиты и каким-то образом обезопасить себя — из-за полученных травм, в силу возраста, незнания местности, удаленности от населенного пункта и сложных погодных условий (мороз и пр.). Она получила телесные повреждения, в том числе обморожения пальцев левой руки и ступни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой зверски изнасиловали и убили девятилетнюю девочку. Тело ребенка нашли в заброшенном доме одного из сел Белгород-Днестровского района.

А под Харьковом изнасиловали и задушили 15-летнюю девочку. Причем через несколько дней после этого в Харьковской области пропала еще одна девочка-подросток. Девушка собиралась в гости к знакомым, но у них так и не появилась.

Фото НПУ

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