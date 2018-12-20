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Рада на год продлила мораторий на продажу земли
Верховная Рада Украины продлила моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За соответствующий законопроект проголосовал 231 депутат.
Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что снять мораторий с продажи земли и запустить соответствующий рынок сегодня в Украине шансов нет.
Объясняя отсутствие прогресса в реформе земельного рынка, глава государства напомнил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушением прав украинцев.
В Минюсте заявили, что новое продление Украиной моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения может привести к массовым искам крестьян в ЕСПЧ, которые наверняка будут удовлетворены. Это, в свою очередь, приведет к выплатам существенных компенсаций из госбюджета.
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