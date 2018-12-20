27.72 31.61 35.00
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Рада на год продлила мораторий на продажу земли

18:32 20 декабря 2018   143
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада Украины продлила моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За соответствующий законопроект проголосовал 231 депутат.

Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что снять мораторий с продажи земли и запустить соответствующий рынок сегодня в Украине шансов нет.

Объясняя отсутствие прогресса в реформе земельного рынка, глава государства напомнил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушением прав украинцев.

В Минюсте заявили, что новое продление Украиной моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения может привести к массовым искам крестьян в ЕСПЧ, которые наверняка будут удовлетворены. Это, в свою очередь, приведет к выплатам существенных компенсаций из госбюджета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
-4

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 755 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины