Дело о пожаре в «Виктории»: судья отказался допросить важного свидетеля

Происшествия

В четверг, 20 декабря, в Киевском райсуде Одессы продолжилось слушание дела Петроса Саркисяна — директора муниципального детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория». В качестве свидетеля допросили спасателя Сергея Бурдейного, чья пожарная машина прибыла в «Викторию» первой — примерно в 23:40. Показания сотрудника ГСЧС свелись к тому, что спасти детей из охваченного огнем спального корпуса к тому времени уже было невозможно.

Помимо того, судья Виктор Чаплицкий рассмотрел ходатайства, поданные на прошлом заседании адвокатом потерпевших Николаем Стояновым. В частности, адвокат просил доставить из СИЗО на допрос подозреваемого в разбое Руслана Арсаева, дело которого слушают в Суворовском райсуде Одессы.

В пояснении представителя защиты указывалось, что «Руслан Арсаев заявил, что знает конкретных лиц и может назвать их по фамилиям, а также привести других свидетелей, которые могут подтвердить, что бойцов батальона «Айдар» подкупали для поджога лагеря «Виктория».

Стоянов напомнил, что, согласно пожарно-технической экспертизе, поджог является одной из четырех возможных причин возникновения пожара (ведь точную причину пожара в лагере экспертиза так и не определила). А установление причины пожара необходимо для исследования всех обстоятельств обвинения по ч. 2 ст. 270 УК, которое вменяется, в частности, Саркисяну.

Также адвокат Стоянов потребовал снова наложить арест на каменные строения «Виктории», так как после снятия ареста «было зафиксировано вторжение посторонних лиц в деревянные корпуса комплекса. Неизвестные вынесли оттуда мебель и другие предметы, которые признаны вещественными доказательствами». Арест был снят для того, чтобы разместить в санатории резервистов, однако военные учения закончились еще 17 декабря.

Адвокат потерпевших Муравская и потерпевшие Арпентий (мать и отец погибшей девочки) поддержали адвоката Стоянова. Судья выразил сомнение: «Не помешает ли допрос Арсаева в данном производстве досудебному расследованию?«

Стоянов возразил: «Информация, озвученная Русланом Арсаевым, относится к вновь открывшимся обстоятельствам в ходе данного судебного процесса. Если их не исследовать, в будущем это повлечет отмену решения по делу в отношении Саркисяна».

Судья Виктор Чаплицкий отказал адвокату в рассмотрении ходатайств, после чего Николай Стоянов заявил судье отвод. Когда и кто будут решать вопрос об отводе, пока неизвестно. Слушание дела перенесено на следующую неделю.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вокруг сгоревшего лагеря «Виктория» разгорается новый скандал из-за масштабных хищений.

Сообщалось также, что бывшего директора лагеря «Виктория» отказались выпустить из СИЗО.

А спустя год после пожара на пепелище лагеря «Виктория» неожиданно нашли важную улику.



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