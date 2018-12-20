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Происшествия

В Одессе вандалы облили краской памятный знак героям Небесной сотни

20:58 20 декабря 2018   227
памятная плита
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 20 декабря, в Одессе неизвестные облили красной краской памятную плиту, установленную в честь героев Небесной сотни возле здания областной администрации на проспекте Шевченко. На ней надпись: «На этом месте будет установлен памятник героям Небесной сотни».

Актом вандализма возмутились местные активисты, в частности, из организации «Вуличний фронт».

«В течение целого дня ни один из „проукраинских“ чиновников ОГА не мог убрать или хотя бы прислать коммунальщиков. Напомним, именно события 2014-го года привели этих чиновников к власти. Прокомментирует ли Максим Степанов, почему он не попросил коммунальщиков помыть памятный камень?» — поинтересовались активисты.

Затем они приехали на место события и с помощью спецсредств отмыли памятный знак.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе «молодые патриоты» красной краской «декоммунизировали» памятник потемкинцам.

А Верховная Рада недавно поддержала законопроект о наказании тюремным заключением осквернителей могил украинских воинов.

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