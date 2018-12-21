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11-летняя девочка из Украины родила в Польше
11-летняя украинка, которая вместе с мамой в сентябре этого года переехала в Польшу, родила ребенка. Ее госпитализировали в больницу Гданська после медобследования, в ходе которого обнаружили беременность. Ранее сообщалось, что во Львове мамой стала 12-летняя школьница.
Как пишет zaxid.net со ссылкой на польские массмедиа, мама девочки ничего не знала о состоянии дочери. Она обратилась к врачам после того, как ребенок начал жаловаться на плохое самочувствие. Сообщается, что о беременности 11-летней девочки стало известно после медицинского обследования.
В окружной прокуратуре Гданьска заявили, что перед поездкой в Польшу украинка оставляла дочь на попечение своего 63-летнего сожителя. Пока что правоохранители выясняют информацию о том, где именно ребенок подвергнулся насилию. От этого будет зависеть, кто займется расследованием — украинские или польские правоохранительные органы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области 14-летняя жительница Глобинского района благополучно родила здоровую доношенную девочку
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