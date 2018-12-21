Происшествия

Перевернувшийся автобус и больше 10 разбитых машин: под Одессой произошло масштабное ДТП (фото)

Утром в пятницу, 21 декабря, в Одесской области на автодороге Киев — Одесса из-за гололеда и тумана произошло ДТП с участием более десяти автомобилей.

«В результате сложных погодных условий на затяжном спуске возле села Знаменка в Ивановском районе грузовик столкнулся с автомобилем „Таврия“, — сообщили в полиции. — Пытаясь избежать столкновения с этими двумя машинами, в кювет съехал автобус с пассажирами сообщением Одесса — Киев. Кроме того, участниками ДТП стали еще несколько автомобилей, они получили механические повреждения».

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек, который обратился за медицинской помощью. Погибших нет.

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, сообщение о том, что на 405-м километре автодороги Киев — Одесса произошло ДТП, поступило в службу спасения «101» в 07:13.

«Прибыв на место, спасатели установили, что вследствие гололеда автобус съехал с автодороги и перевернулся на бок, — информирует главк. - В автобусе находились 24 человека, пострадавших нет. На место происшествия прибыл резервный автобус перевозчика для транспортировки пассажиров в Киев».

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и работники облавтодора, обеспечивающие отвод транспорта и восстановление движения на трассе. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что похожее ДТП произошло утром под Киевом: на автодороге Киев — Обухов около села Плюты перевернулась маршрутка, в салоне которой находились 30 пассажиров.

Также сообщалось о смертельном ДТП в самом Киеве, где малолитрожка протаранила маршрутный автобус.

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