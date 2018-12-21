Лучший журналист Европы признался, что многие его статьи — фейки

Мир

В четверг, 20 декабря, известный немецкий журнал Spiegel сообщил об увольнении одного из лучших своих авторов — лауреата многих премий Клааса Релотиуса (на фото в заголовке). 33-летний журналист сознался, что сочинял фейки! Масштаб скандала пока трудно оценить. Сам Релотиус заявил, что придуманные им «факты», комментарии и даже герои содержатся в 14 его больших статьях. Редакция Spiegel подозревает, что таких материалов на самом деле гораздо больше.

Журнал начал сотрудничать с Релотиусом в 2011 году. Клаас сначала был фрилансером. Затем его взяли в штат. Для Spiegel он написал около 60 статей. Его материалы также печатали и другие известные немецкие и американские издания. В 2014 году Релотиус получил награду CNN как лучший репортер. В 2013, 2015, 2016 и 2018 годах журналисту вручали престижную немецкую премию Deutscher Reporterpreis. В 2017 году был признан лучшим европейским журналистом (European Press Prize).

Теперь Spiegel пишет «Клаас Релотиус фальсифицировал статьи в грандиозных масштабах и даже придумывал героев». Сам журналист сказал коллегам, что «болен и нуждается в помощи». Никаких развернутых публичных комментариев он пока не делал.

Среди материалов с фейками оказались статьи «Последний свидетель» (об американце, который присутствует на смертной казни в роли свидетеля, «Дети львов» (о двух иракских детях, похищенных боевиками «Исламского государство»), «Номер 440» (о заключенных тюрьмы в Гуантанамо). Все эти материалы были номинированы на престижные награды, и Релотиус получил за них премии.

Разоблачил Релотиуса другой журналист — Хуан Морено. Spiegel отправил Клааса в командировку в США, чтобы тот написал статью о мексиканских мигрантах и о том, как к ним относятся американцы. Помогать звезде европейской журналистики на месте должен был Морено.

Хуану сразу не понравился стиль работы прославленного коллеги. Он сообщил об этом в редакцию, но там к его словам не прислушались. В результате появилась статья, которая была опубликовано в ноябрьском номере журнала.

Морено решил все же докопаться до правды. Он по личной инициативе встретился с несколькими людьми, которых цитировал в своем материале Релотиус. И они заявили, что никогда с Клаасом не разговаривали и никаких комментариев ему ни в каком виде не давали. Плакат с надписью «Мексиканцам вход запрещен», которую Релотиус якобы видел в Миннесоте, тоже оказался выдумкой. Эти сведения Морено передал в редакцию журнала.

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