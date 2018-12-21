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Стали известны подробности встречи министров обороны Великобритании и Украины (фото)
В пятницу, 21 декабря, Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находящийся в Украине с рабочим визитом, и министр обороны Украины Степан Полторак посетили флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный».
Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании осмотрели корабль, пообщались с экипажем.
Гэвин Уильямсон отметил, что «факт захвата украинских кораблей произошел уже в международных водах».
«Мы хотим продемонстрировать, что Великобритания и, в частности, корабли ВМС Великобритании имеют право двигаться международными водами», — сказал Уильямсон.
Гэвин Уильямсон и Степан Полторак побывали также на борту корабля Королевских ВМС Великобритании «Еcho», где имели беседу с личным составом.
«Прибытие с дружественным визитом в Одессу корабля Королевских ВМС Великобритании является продолжением достигнутых договоренностей в Лондоне между оборонными ведомствами Украины и Великобритании», — сказал Степан Полторак.
Он напомнил, что месяц назад в Лондоне были приняты ряд конкретных серьезных решений по развитию взаимоотношений между оборонными ведомствами Украины и Великобритании.
Глава оборонного ведомства Украины сообщил, что сегодня обсуждались вопросы ускорения реализации ряда конкретных мер и решений, которые принимались в Лондоне, с учетом резкого обострения ситуации и нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе.
«Решения, которые мы приняли, связаны с началом работы по подготовке морских пехотинцев, — сказал Степан Полторак. — Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным Силам и непосредственно ВМС Украины».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Черное море неожиданно зашел разведывательный корабль НАТО.
А в ноябре министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания усиливает военную поддержку Украины в целях «защиты свободы и демократии».
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