Громкий провал: ООН не поддержала российскую резолюцию по «ракетному» Договору

Мир

Генеральная ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Он уточнил, что российский проект не набрал даже простого большинства голосов.

«На этот раз проект резолюции „О сохранении договора об РСМД“ не прошел даже простое большинство голосов», — написал он, опубликовав фото табло с результатами голосования.

20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. На это в Москве заявили, что у Вашингтона нет доказательств нарушений. Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией, а Трамп пригрозил, что Штаты будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.

В начале декабря на встрече министров обороны стран НАТО государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией в течение 60 дней, если Москва не вернется к его исполнению.

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