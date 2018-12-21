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Громкий провал: ООН не поддержала российскую резолюцию по "ракетному" договору
Генеральная ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
Он уточнил, что российский проект не набрал даже простого большинства голосов.
«На этот раз проект резолюции „О сохранении договора об РСМД“ не прошел даже простое большинство голосов», — написал он, опубликовав фото табло с результатами голосования.
20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. На это в Москве заявили, что у Вашингтона нет доказательств нарушений. Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией, а Трамп пригрозил, что Штаты будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.
В начале декабря на встрече министров обороны стран НАТО государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией в течение 60 дней, если Москва не вернется к его исполнению.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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