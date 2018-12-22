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В центре Львова вспыхнули торговые киоски: четверо пострадавших (фото, видео)
В субботу, 22 декабря, в центре Львова на Рождественской ярмарке возле Оперного театра прогремел мощный взрыв.
Как сообщил руководитель общественной организации «Варта 1», сотрудник правоохранительных органов Игорь Зинкевич, взорвался киоск по приготовлению жареных ребер. Пострадали три человека — один тяжело ранен осколками, двое получили сильные ожоги. Все госпитализированы.
По информации других источников, сначала возник пожар в ресторанном киоске, а затем прозвучало три взрыва. Скорее всего, «сработали» газовые баллоны. На месте ЧП работают полиция и медики.
Пожарные уточнили, что в 13.36 пожар был ликвидирован силами двух подразделений. Пострадавших было четверо, поскольку огонь успел распространиться на два соседних торговых павильона.
Напомним, ранее во Львове горели два банковских отделения. Также от огня пострадала областная больница.
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