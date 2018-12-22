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Российские комики перед Новым годом высмеяли Путина с его пропагандистами: сеть в восторге от видео

19:48 22 декабря 2018   63
Российские комики перед Новым годом высмеяли Путина с его пропагандистами: сеть в восторге от видео
Инф. «ФАКТОВ»

Российские комики высмеяли пропагандистов Владимира Путина. Искрометный ролик продолжает набирать просмотры в сети.

По сюжету папа рассказывает маленькому сыну добрую рождественскую историю о том, как на 420 км трассы Барнаул-Красноярск Путин собственноручно спас новорожденного котенка, почему-то оказавшегося на заснеженной трассе посреди ночи.

«И никто бы не узнал об этом маленьком чуде никто не узнал, если бы на трассе в три часа ночи совершенно случайно не оказалась вся съемочная группа Первого канала, ВГТРК,, КТ, Сегоднячко на НТВ, Вчерашнечко на ТВЦ, телеканал Дождь Пессимистический, Владимир Киселев… и даже Нагиев затесался в толпе», — рассказывает папа.

Справедливости ради стоит отметить, что роль Путина в ролике сыграл актер.

Напомним, СМИ подсчитали, сколько раз Владимир Путин солгал на своей последней в 2018 году пресс-конференции.

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