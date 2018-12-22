- 19:52 Вспышка кори и ОРВИ в Одессе: во всех медучреждениях введен карантинный режим
- 19:48 Российские комики перед Новым годом высмеяли Путина с его пропагандистами: сеть в восторге от видео
- 19:18 Нашумевшее избиение пенсионера в Николаеве: водитель маршрутки будет уволен
- 19:09 Финал «Х-фактора»: онлайн-трансляция
- 19:01 Вирус кори может проникнуть в квартиру через вентиляцию и даже замочную скважину, — врач
- 18:55 Избиение охраной покупателя в киевском супермаркете: появилось новое важное видео
- 18:49 Биатлон в Нове-Место: украинец Пидручный попал в цветочную церемонию этапа Кубка мира
- 18:29 Пожар на Рождественской ярмарке во Львове: открыто уголовное производство
- 18:10 "Мертвые" деньги: в оккупированном Луганске отчеканили монеты с изображениями убитых боевиков
- 17:40 Хит Казки «Плакала» смешно переделали на новогодний лад: сеть в восторге
Российские комики перед Новым годом высмеяли Путина с его пропагандистами: сеть в восторге от видео
Российские комики высмеяли пропагандистов Владимира Путина. Искрометный ролик продолжает набирать просмотры в сети.
По сюжету папа рассказывает маленькому сыну добрую рождественскую историю о том, как на 420 км трассы Барнаул-Красноярск Путин собственноручно спас новорожденного котенка, почему-то оказавшегося на заснеженной трассе посреди ночи.
«И никто бы не узнал об этом маленьком чуде никто не узнал, если бы на трассе в три часа ночи совершенно случайно не оказалась вся съемочная группа Первого канала, ВГТРК,, КТ, Сегоднячко на НТВ, Вчерашнечко на ТВЦ, телеканал Дождь Пессимистический, Владимир Киселев… и даже Нагиев затесался в толпе», — рассказывает папа.
Справедливости ради стоит отметить, что роль Путина в ролике сыграл актер.
Напомним, СМИ подсчитали, сколько раз Владимир Путин солгал на своей последней в 2018 году пресс-конференции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 740 мм