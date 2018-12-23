Беринчик завоевал чемпионский пояс эффектным нокаутом: полное видео боя

Спорт

В субботу, 22 декабря, в Броварах в ТРЦ «Терминал» прошел вечер бокса, главным боем которого стал поединок между украинцем Денисом Беринчиком (10 побед, 7 из них — нокаутом) и Росеки Кристобалем (15 побед, 11 из них — нокаутом, 3 поражения) за звание чемпиона мира по версии WBO International.

Беринчик традиционно устроил шоу перед боем. К рингу он выходил в образе… Супер Марио под музыку из популярной компьютерной игры 90-х. По дороге он разбирался с мультяшными соперниками, а, появившись в ринге, принес Кристобалю мягкий гриб, который филиппинец, правда, отказался принять.

Что касается боя, то на протяжении всего поединка наш соотечественник просто избивал оппонента на ринге (хотя сам оказался на настиле ринга в первом раунде — правда, без начала отсчета нокдауна, поскольку было четко видно, что Денис просто оступился), который при этом оказался крепким орешком, но в седьмом раунде рефери вынужден был остановить бой, поскольку Кристобаль даже прекратил защищаться под градом ударов Дениса. Таким образом, наш соотечественник одержал десятую победу на профессиональном ринге (при этом седьмую из них добыл нокаутом) и остается непобежденным.

«Мне жаль соперника и его голову, пропустившую так много ударов. Когда он пропускал удар за ударом, мне даже становилось неинтересно бить его. Что лучше — боксировать или танцевать? Конечно, боксировать, ведь это моя профессия. Лучше бокса — только бокс!» — сказал после боя Беринчик.

Также в рамках вечера бокса украинец Дмитрий Митрофанов (4 победы, 3 из них — нокаутом, 1 ничья) нокаутировал во втором раунде Беку Мурджикнели из Грузии (6 побед, 6 поражений), а в поединке между еще одним нашим соотечественником Максом Бурсаком (34 победы, 15 из них — нокаутом, 5 поражений, 2 ничьи) и Мухитдином Раджапбаевым из Узбекистана (13 побед, 6 поражений, 1 ничья) была зафиксирована ничья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер раскритиковал Энтони Джошуа.

Фото Вальдемара Горлушко/K2 Promotions Ukraine

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