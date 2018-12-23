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В Париже ограблен дом бывшего капитана сборной Бразилии
В Париже ограблен дом 34-летнего капитана «ПСЖ» Тьяго Силвы, когда тот играл 22 декабря в матче 19-го тура Лиги 1 против «Нанта» (1:0). Как сообщает Lequipe, неизвестные украли ювелирные украшения, деньги, а также наручные часы стоимостью 600 тысяч евро. Общая сумма ущерба оценивается в 1 миллион в евровалюте. По факту ограбления парижская полиция уже начала уголовное производство.
К слову, в конце ноября одноклубника бразильца — камерунца Шупо-Мотинга также ограбили, пока он играл в Лиге чемпионов против «Ливерпуля». Тогда воры украли ювелирные украшения, общая стоимость которых оценивается в 400 тысяч евро, и разные вещи, среди которых были заготовленные Шупо-Мотингом подарки на Рождество родным и близким на сумму в 200 тысяч евро.
Напомню, что до перехода в «ПСЖ» экс-капитан сборной Бразилии Тьяго Силва поиграл в Европе за «Порту», московское «Динамо» и «Милан». Он чемпион Италии и Франции, победитель Кубка конфедераций, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Тьяго Силву трижды признавали лучшим бразильцем, выступающим в Европе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тьяго Силва вошел в состав символической сборной ЧМ-2018.
Фото Getty Images
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